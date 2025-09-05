“எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது” | கொழும்பில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா தெரிவிப்பு

WhatsApp
Friday, September 5, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் புதிய மைல்கல்லை தொட்ட வீட்டு விலை உயர்வு
by இளவரசி
முழுமையான சந்திர கிரகணம் ‘பிளட் மூன்’ இங்கிலாந்தில் தெரியும்
by இளவரசி
ஒரு மாத தேடலுக்குப் பிறகு பெண்ணின் சடலம் கண்டெடுப்பு
by இளவரசி
இயக்குநர் சுசீந்திரன் வெளியிட்ட ‘தாவூத்’ படத்தின் இசை – முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
“எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது” | கொழும்பில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா...
by பூங்குன்றன்
பிரபல ரெப் பாடகர் ‘மதுவா’வுக்கு வெடிபொருட்களை வழங்கிய ரெப் பாடகர்...
by பூங்குன்றன்
எல்ல – வெல்லவாய பஸ் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியம்...
by பூங்குன்றன்
சிவப்பு நிற தலைப்பட்டியுடன் மன்னாரில் நாளுக்கு நாள் வலுவடையும் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமாஇயக்குனர்கள் “எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது” | கொழும்பில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா தெரிவிப்பு

“எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது” | கொழும்பில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா தெரிவிப்பு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது. தெரிந்த தொழிலை விட்டவனும் கெட்டான், தெரியாத தொழிலை தொட்டவனும் கெட்டான் என இசையமைப்பாளர் தேனிசைத்தென்றல் தேவா நகைச்சுவையாக பதிலளித்தார்.

தனது இசையின் மூலம் அசைக்கமுடியாத ஒரு தனித்துவ அடையாளத்தை தன்வசமாக்கி இன்றுவரை இசை ரசிகர்களை தனது காணாவினாலும் மெல்லிசையினாலும் துள்ளிசையினாலும் கட்டிப்போட்டு வைத்திருக்கும் இசையமைப்பாளர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா, கொழும்பு ஹவ்லொக் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை ( செப்டெம்பர் 6) மாலை 6.30 மணி முதல் இடம்பெறவுள்ள “ தேவா தி தேவா ” என்ற மாபெரும் இசை நிகழ்ச்சியை வழங்கவுள்ளார்.

இந்நிலையில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா கலந்துகொண்ட, இசை நிகழ்ச்சி தொடர்பான ஊடகவியலாளர் மாநாடு வியாழக்கிழமை ( செப்டெம்பர் 4 ) கொழும்பு சினமன் கிராண்ட் ஹோட்டலில் இடம்பெற்றது.

இதன்போது தேவாவிடம் நீங்கள் ஏன் திரைப்படங்களில் நடிக்கவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு சுவாரஸ்யமாக பதிலளித்தார்.

தேவா தி தேவா என்ற இசை நிகழ்ச்சி, இலங்கையின் முன்னணி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளரான Aaraa Entertainment குழுமத்தினரால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டுகளை Book My Show, Ticket Ministry மற்றும் அடையார் ஆனந்தபவன் (கொள்ளுப்பிட்டி),  திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ( வத்தளை , பம்பலப்பிட்டி),  Maruthi Money Exchange (வெள்ளவத்தை ), ஸ்ரீ வைஷ்ணவி விஹார் (கொட்டாஞ்சேனை ), நியூ வைஷ்ணவி விஹார் (தெஹிவளை ,) ஈரோடு அம்மன் மெஸ் (பம்பலப்பிட்டி ), Sarita Textorium ( Main Street ), ரவி ஜூவல்லரி ( Main Street ), சாரதாஸ் (Main Street ) ஆகிய இடங்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமென ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பல தசாப்தங்களாக தனது இசையின் மூலம் மக்களை மகிழ்வித்த இசையமைப்பாளர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா இலங்கையிலுள்ள இசை ரசிகர்களை மகிழ்விக்க தனது இசைக்குழுவினருடனும் இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, பிரபல பாடகர்களான மனோ, அனுராதா ஸ்ரீராம் மற்றும் சூப்பர் சிங்கர் பாடகர்கள் உள்ளிட்டோருடன் வருகை தந்துள்ளதில் மகிழ்ச்சியடைவதாகவும்,   Aaraa Entertainment குழுமத்தினர் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எனவும் இலங்கை மக்களின் அன்பும் அவர்களின் இசை ஆர்வமும் தன்னை எப்போதும் அதிசயிக்க வைத்திருக்கிறது எனவும் தேனிசைத் தென்றல் தேவா மேலும் குறிப்பிட்டார்.

Aaraa Entertainment குழுமத்தினர் இது தொடர்பில் தெரிவிக்கையில், இசையமைப்பாளர் தேனிசைத் தென்றல் தேவாவின் இசை நிகழ்ச்சியினை இலங்கையில் நடத்த வேண்டும் எனும் கோரிக்கை எமக்கு பல காலமாகவே அதிகமாக விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கான சந்தர்ப்பம் கனிந்துள்ளது. இசையையும் தேவாவையும் எம்போதும் பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒன்றாக உள்ள நிலையில், இந்த இசை நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்திருப்பது எமக்கு ஒரு பெருமையான விடயமாக உள்ளதாக குறிப்பிட்டனர்.

இந்த இசை நிகழ்சிக்கான பிரதான அனுசரணையாளராக விசாகா ( Visaga – your clothing hub) இணைந்துள்ளதுடன் அனுசரணையாளர்களகாக Coca Cola, Cinnoman Grand Hotel, Abans – JBL, Adyar Ananda Bhavan(A2B),RG Brothers – Star Gold இணைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இயக்குநர் சுசீந்திரன் வெளியிட்ட ‘தாவூத்’ படத்தின் இசை – முன்னோட்டம்

பிரபல ரெப் பாடகர் ‘மதுவா’வுக்கு வெடிபொருட்களை வழங்கிய ரெப் பாடகர்...

எல்ல – வெல்லவாய பஸ் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியம்...

சிவப்பு நிற தலைப்பட்டியுடன் மன்னாரில் நாளுக்கு நாள் வலுவடையும் போராட்டம்

இலங்கையில் பஸ் விபத்து: 15 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்

கலையரசன் – தினேஷ் இணைந்து நடிக்கும் ‘தண்டகாரண்யம்’ படத்தின் அப்டேட்

பிரபலமானவை

செஷயர் ஏரியில் இறந்து கிடந்த பெண் – இயற்கைக்கு மாறான மரணம்?
இனி ஒருபோதும் அப்படிப்பட்ட கதைகளை எழுத மாட்டேன் | லோகேஷ் கனகராஜ்
ஏர் கலை இலக்கிய இதழ் ஓர் அறிமுகம் | கேசுதன்
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை

ஆன்மீகம்

இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!
by இளவரசி
கடவுளிடம் பணம் கேட்டு வணங்குபவரா நீங்கள்?
by இளவரசி
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!
by இளவரசி
விநாயகர் சதுர்த்தி லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்!
by இளவரசி
அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் சேமிப்பு வழிகள்
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளின் உணவுப் பழக்கவழக்கம்
by இளவரசி
பித்த வெடிப்பை தவிர்க்கும் குறிப்புகள்!
by இளவரசி
கடலை மாவின் அற்புதங்கள்!
by இளவரசி
நகங்களின் முக்கியத்துவம்
by இளவரசி

சமையல்

மீன் ப்ரை போல வாழைக்காய் ப்ரை! 🥘
by இளவரசி
ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரெட் ரோல்!
by இளவரசி
🧅 வெங்காய தொக்கு – சுவையான சமையல்!
by இளவரசி
மசாலா இல்லாத மட்டன் சுக்கா!
by இளவரசி
உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!
by இளவரசி
உடல் வியர்வை வெளியில் தெரியாமல் இருக்க…
by இளவரசி
மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!
by இளவரசி
உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
by இளவரசி

சினிமா

இயக்குநர் சுசீந்திரன் வெளியிட்ட ‘தாவூத்’ படத்தின் இசை – முன்னோட்டம்

by பூங்குன்றன்
“எனக்கு நடிக்கத் தெரியாது” | கொழும்பில் தேனிசைத் தென்றல் தேவா தெரிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
கலையரசன் – தினேஷ் இணைந்து நடிக்கும் ‘தண்டகாரண்யம்’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும்’ பூக்கி’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் குமரன் தங்கராஜன் நடிக்கும் ‘குமார சம்பவம்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More