இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகள் பலி | இந்தியாவிடம் விளக்கம் கோரியுள்ள உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்

WhatsApp
Thursday, October 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நண்பனை எப்படி கொல்வது என்று ChatGPT கேட்ட பள்ளி மாணவன்...
by இளவரசி
நயன்தாரா நடிக்கும் ‘ஹாய்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
பா.ரஞ்சித் வெளியிட்ட ‘பேட்டில்’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகள் பலி | இந்தியாவிடம்...
by பூங்குன்றன்
சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் போலி செய்தி | பொதுமக்கள்...
by பூங்குன்றன்
உடைக்கப்பட்ட “அணையா விளக்கு” தூபியை புனரமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பம்!
by பூங்குன்றன்
ஐ.நா அமைதிப்படைக்கு நிதி பற்றாக்குறை; 13,000 வீரர்கள் நாடு திரும்ப...
by இளவரசி
சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகள் பலி | இந்தியாவிடம் விளக்கம் கோரியுள்ள உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்

இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகள் பலி | இந்தியாவிடம் விளக்கம் கோரியுள்ள உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இந்தியாவின், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில், இருமல் மருந்தைக் குடித்த குழந்தைகள் உடல் நல பாதிப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்றுவரை மத்தியப் பிரதேசத்தில் மாத்திரம் 20 குழந்தைகள் இறந்திருப்பதாகவும், மேலும் 5 குழந்தைகள் கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதன் எதிரொலியாக, தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநிலங்களில் சர்ச்சைக்குரிய கோல்ட்ரிப்’ (Coldtrip) இருமல் மருந்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இறப்புகளுக்குக் காரணமான இருமல் சிரப், தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ‘ஸ்ரீசன் பார்மா’ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த மருந்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிக அளவில் டைதிலீன் கிளைகோல் (Diethylene Glycol – DEG) என்ற நச்சு இரசாயனம் இருந்தது ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

டைதிலீன் கிளைகோல் என்பது மருந்தை அடர்த்தியாக்குவதற்கும் இனிப்புச் சுவைக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நச்சு இரசாயனமாகும். அதே நச்சு இரசாயனம் ‘ரெஸ்பிஃப்ரெஷ்’ (Respifresh) மற்றும் ‘ரீலைஃப்’ (Relife) ஆகிய சிரப்களிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, கோல்ட்ரிப் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மத்தியப் பிரதேச பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உலகிலேயே மருந்து உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் இந்தியா, உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்தியாவில் இருந்து நச்சுத்தன்மையுள்ள இருமல் மருந்துகள் எதுவும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதா என உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) இந்திய மத்திய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பியது.

இதற்குப் பதிலளித்த இந்திய மத்திய அரசு, இந்தியாவில் 3 இருமல் மருந்துகளில் நச்சு கலப்படம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. அத்துடன், சர்ச்சைக்குரிய ‘கோல்ட்ரிஃப்’ மருந்து வெளிநாடுகளுக்கு எதுவும் ஏற்றுமதி செய்யப்படவில்லை என்றும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்தது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளதுடன், இந்தியாவில் இவ்வகை மருந்துகள் தயாரிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதியை ஒருங்குமுறைபடுத்துவதில் மிகுந்த இடைவெளி நீடிப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

நண்பனை எப்படி கொல்வது என்று ChatGPT கேட்ட பள்ளி மாணவன்...

சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் போலி செய்தி | பொதுமக்கள்...

உடைக்கப்பட்ட “அணையா விளக்கு” தூபியை புனரமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பம்!

ஐ.நா அமைதிப்படைக்கு நிதி பற்றாக்குறை; 13,000 வீரர்கள் நாடு திரும்ப...

சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!

இலண்டன் பாலர்பள்ளியில் சைபர் தாக்குதல்: Dark இணையத்தில் குழந்தைகளின் படங்கள்!

பிரபலமானவை

சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!
சங்க இலக்கியப் பதிவு 20 | சங்ககாலத்தில் பெண்களின் உடல் வர்ணனைகள் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
இருமல் மருந்து குடித்து 20 குழந்தைகள் பலி | இந்தியாவிடம் விளக்கம் கோரியுள்ள உலக சுகாதார ஸ்தாபனம்

ஆன்மீகம்

வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆபத்தான நோய்களை குணப்படுத்தும் தீர்த்தம்
by இளவரசி
அசைவ உணவை பிரசாதமாக வழங்கும் கோவில்கள்!
by இளவரசி
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களே! உயரமாகத் தெரிய வேண்டுமா?
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?
by இளவரசி
பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!
by இளவரசி
சத்தானதும் சுவையானதுமான தக்காளி சாதம் 🍅
by இளவரசி
கருணைக்கிழங்கு கறிக்குழம்பு
by இளவரசி
கோதுமையும் வெங்காயமும் இருந்தாலே போதும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

நயன்தாரா நடிக்கும் ‘ஹாய்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
பா.ரஞ்சித் வெளியிட்ட ‘பேட்டில்’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
‘ரத்தக்கண்ணீர்’ படக் காட்சிகளை மீளுருவாக்கம் செய்திருக்கும் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ படக் குழு
by பூங்குன்றன்
நட்டி நட்ராஜ் நடிக்கும் ‘கம்பி கட்ன கதை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
இயற்கை -யானை- மனிதன்- இடையேயான உறவை பேசும் ‘ கும்கி 2’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More