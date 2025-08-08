WhatsApp
Friday, August 8, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

திருமலையில் உருக்குலைந்த நிலையில் ஆணின் சடலம் மீட்பு!
by தமிழ்மாறன்
தென்னிலங்கையை உலுக்கிய துப்பாக்கிச்சூடு! – இருவர் சாவு; மூவர் படுகாயம்
by தமிழ்மாறன்
மூதூரில் கோர விபத்து! விவசாய போதனாசிரியர் பலி!! (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
மலையகத்தில் குளவி கொட்டி ஒருவர் மரணம்!
by தமிழ்மாறன்
எமது ஆட்சியில் வடக்கை நிச்சயம் கட்டியெழுப்புவோம்! – அமைச்சர் சந்திரசேகர்...
by தமிழ்மாறன்
திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராகப் போராட்டம் (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
வாடகை உயர்வு குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பிறகு அமைச்சர் ருஷனாரா அலி ராஜினாமா
by இளவரசி
ஒரு வயது சிறுமியின் மரணம் தொடர்பாக இருவர் கைது; குடும்பத்தினர்...
by இளவரசி

விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் தொடக்க விழா

written by பூங்குன்றன்
தமிழ் திரையுலகில் சிறிய முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கான நடிகராக உலா வரும் விமல் கதையின் நாயகனாக முதன்மையான வேடத்தில் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு ‘ வடம் ‘ என பெயரிடப்பட்டு, இதன் தொடக்க விழா கோவையில் நடைபெற்றது.

இயக்குநர் வி. கேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘வடம் ‘எனும் திரைப்படத்தில் விமல், சங்கீதா, பால சரவணன், நரேன், ராமதாஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.

பிரசன்னா எஸ். குமார் ஒளிப்பதிவு செய்யும் இந்த திரைப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைக்கிறார். தமிழ் மக்களின் கலாச்சாரத்துடன் இணைந்த வீர விளையாட்டான மஞ்சுவிரட்டு எனும் கிராமிய பாரம்பரிய விளையாட்டின் பின்னணியில் தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை மாசாணி பிக்சர்ஸ் மற்றும் சன் மாரோ நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கிறது.

இந்த திரைப்படத்தின் தொடக்க விழா கோவையில் உள்ள மாசாணி அம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பட குழுவினர் பங்கு பற்றினர். விமல் நடிக்கும் கிராமிய பின்னணியிலான திரைப்படம் என்பதால் இதற்கு ரசிகர்களிடம் குறைந்தபட்ச எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பூங்குன்றன்

