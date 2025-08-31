WhatsApp
Sunday, August 31, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் |...
by பூங்குன்றன்
ஒக்டோபரில் வெளியாகும் விஷ்ணு விஷாலின் ‘ஆரியன்’
by பூங்குன்றன்
செம்மணியில் இன்று மதியம் வரையில் 12 எலும்புக்கூடுகள் அடையாளம்
by பூங்குன்றன்
யாழில் இலஞ்சம் பெற முயன்ற மதுவரி திணைக்கள அதிகாரிகள் மூவர்...
by பூங்குன்றன்
அதிக நேரம் நிகழும் சந்திர கிரகணம் | காணத்தவறாதீர்கள்
by பூங்குன்றன்
இரண்டாக பிளந்த நோர்வே நெடுஞ்சாலை; மக்கள் வெளியேற்றம்!
by இளவரசி
உக்ரைனின் முன்னாள் சபாநாயகர் மர்ம நபர்களால் சுட்டுக்கொலை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

குற்றம் புதிது – திரைப்பட விமர்சனம்

தயாரிப்பு : ஜி கே ஆர் சினி ஆர்ட்ஸ்

நடிகர்கள் : தருண் விஜய், சேஷ்விதா கனிமொழி, மதுசூதன் ராவ், நிழல்கள் ரவி, ராமச்சந்திரன் துரைராஜ், பாய்ஸ் ராஜன், பிரியதர்ஷினி ராஜ்குமார் மற்றும் பலர்.

இயக்கம் : நோவா ஆம்ஸ்ட்ராங்

மதிப்பீடு: 2.5/5

புதுமுக கலைஞர்கள் – கிரைம் திரில்லர் ஜேனர் – விரிவான மற்றும் விசாலமான விளம்பரங்கள் – போன்ற காரணங்களால் ரசிகர்களின் மனதில் ‘குற்றம் புதிது’ திரைப்படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து படமாளிகைக்கு சென்ற ரசிகர்களுக்கு படக் குழுவினர் மனநிறைவை வழங்கினார்களா? இல்லையா? என்பதை தொடர்ந்து காண்போம்.

தமிழக காவல்துறையில் உயர் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார் சத்யா( மதுசூதன் ராவ்) இவரது மகள் ப்ரீத்தி ( செஷ்விதா) ஓர் இரவு திடீரென்று காணாமல் போகிறார். இது தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணையில் இறங்குகிறது. மூவருளி சாரதியான விநாயகம் ( ராமச்சந்திரன்) மீது சந்தேகம் எழுகிறது.

அவரை விசாரிக்கும் போது அவர் தங்கி இருக்கும் அறையின் அருகே கதிரேசன்( தருண் விஜய்) என்ற உணவை விநியோகம் செய்யும் ஊழியரும் விசாரிக்கப்படுகிறார்.‌ சில தினங்களுக்கு பின் ப்ரீத்தியை நான் தான் துண்டு துண்டாக வெட்டி கொலை செய்தேன் என காவல்துறையினரிடம் கதிரேசன் சரண் அடைகிறார்.

காவல்துறை தீவிரமாக விசாரித்து அவரை நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளியாக நிறுத்துகிறது. ஆனால் நீதிமன்ற விசாரணையில் அவர் குற்றவாளி அல்ல என விடுவிக்கப்படுகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து என்ன நடந்தது? என்பதையும், இந்த பிரீத்தி கொலை சம்பவத்தின் உண்மையான பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து பரபரப்புடனும், விறுவிறுப்புடனும், எதிர்பாராத திருப்பங்களுடன் விவரிப்பதுதான் ‘குற்றம் புதிது’ படத்தின் திரைக்கதை.

இதுபோன்ற கிரைம் திரில்லர் ஜேனரிலான திரைப்படங்களுக்கு சுவாரசியமான திருப்பங்கள் தான் பலம். அதை ஓரளவிற்கு சமாளித்து திரை கதையை நகர்த்தி இருக்கிறார் இயக்குநர். உச்சகட்ட காட்சி வெகுஜன பார்வையாளர்களால் எளிதில் ஊகிக்க இயலாது. இதன் காரணமாகவே இந்த படம் ஓரளவு ஆறுதலை தருகிறது.

கதிரேசன் எனும் உணவை விநியோகம் செய்யும் ஊழியர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் அறிமுக நடிகர் தருண் விஜய் – நடிகர் கௌதம் கார்த்திக்கின் சாயலில் சில கோணத்தில் தோன்றினாலும்.. நடிப்பில் தனக்கு தெரிந்த அளவில் நடிக்க முயற்சி செய்து ரசிகர்களை மகிழ்விக்கிறார்.

ப்ரீத்தி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகை செஷ்விதா இளமையும், அழகும் கை கொடுப்பதால் ரசிகர்களை எளிதாக வசீகரிக்கிறார்.

காவல்துறை அதிகாரி சத்யா வேடத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர் மதுசூதன் ராவ்- சாரதி விநாயகம் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ராமச்சந்திரன் ஆகியோரின் நடிப்பும் இயல்பாக இருக்கிறது.

காவல்துறை விசாரணை தொடர்பான பல லாஜிக் மீறல்கள் இருந்தாலும்… சுவராசியமான திருப்பங்களுக்காக இயக்குநரை மன்னிக்கலாம்.

முதல் பாதியே விட இரண்டாம் பாதி திரைக்கதையில் ஓரளவு எதிர்பாராத திருப்பங்கள் இருப்பதால் ரசிக்க முடிகிறது.

ஒளிப்பதிவும் , பின்னணி இசையும்,  படத்தொகுப்பும் இயக்குநருக்கு பக்கபலமாக அமைந்திருக்கிறது.

குற்றம் புதிது – 2K கிட்ஸின் கிரைம் காதல்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஒக்டோபரில் வெளியாகும் விஷ்ணு விஷாலின் ‘ஆரியன்’

வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் ‘டூட்’ பட அப்டேட்ஸ்

தேஜா சஜ்ஜா நடிக்கும் ‘மிராய்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட நட்டி நட்ராஜின் ‘ரைட்’ பட ஃபர்ஸ்ட்...

மீண்டும் இணையும் ‘நடனப்புயல்’ பிரபுதேவா – ‘வைகைப்புயல்’ வடிவேலு

பிரபலமானவை

வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!
கடவுளிடம் பணம் கேட்டு வணங்குபவரா நீங்கள்?
இலங்கையில் இடம்பெற்ற குற்றச்செயல்களுடன் தொடர்புடைய குழு இந்தோனேசியாவில் கைது!
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!

ஆன்மீகம்

விநாயகர் சதுர்த்தி லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்!
by இளவரசி
அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
by இளவரசி
குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி

மகளிர்

கடலை மாவின் அற்புதங்கள்!
by இளவரசி
நகங்களின் முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டி!
by இளவரசி
வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி

மருத்துவம்

மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!
by இளவரசி
உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
by இளவரசி
தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!
by இளவரசி
கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஒக்டோபரில் வெளியாகும் விஷ்ணு விஷாலின் ‘ஆரியன்’
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் ‘டூட்’ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
தேஜா சஜ்ஜா நடிக்கும் ‘மிராய்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்

by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More