WhatsApp
Wednesday, December 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கதையின் நாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாகும் நடிகர் ஆதி சாய்குமார்
by பூங்குன்றன்
திரையுலக பிரபலங்களின் பாராட்டைப் பெற்றிருக்கும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’
by பூங்குன்றன்
உயிலங்குளத்தின் கட்டின் கீழ்பகுதியால் வீதியை அமைக்க நிதி தேவை |...
by பூங்குன்றன்
தையிட்டி விவகாரம் | இன்று நாட்டில் சட்டம் சிலருக்குக் கவசம்...
by பூங்குன்றன்
இலங்கையிலுள்ள இந்திய வர்த்தக சமூகத்தினரை சந்தித்தார் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்
by பூங்குன்றன்
கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் ரெசிபி
by இளவரசி
Single Pasanga: எனக்கு நடந்த அவமானம்.. | பிளாகி ஸ்டார்...
by பூங்குன்றன்
சாப்பிடும் போது புரையேறினால் செய்ய வேண்டியவை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா கதையின் நாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாகும் நடிகர் ஆதி சாய்குமார்

கதையின் நாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாகும் நடிகர் ஆதி சாய்குமார்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

விஜய் நடிப்பில் வெளியான ‘ஆதி’-  தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான ‘வாத்தி’- ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் வெளியான ‘டீசல்’- ஆகிய படங்களில் நடித்த தெலுங்கின் முன்னணி நட்சத்திர நடிகரான சாய்குமாரின் மகனான நடிகர் ஆதி சாய்குமார் தமிழில் பெயரிடப்படாத திரைப்படத்தின் மூலம் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இதன் தொடக்க விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இயக்குநர் குரு சரவணன் இயக்கத்தில் உருவாகும் பெயரிடப்படாத திரைப்படத்தில் சதீஷ் மற்றும் ஆதி சாய் குமார் ஆகியோர் கதையின் நாயகர்களாக நடிக்கிறார்கள்.

இந்த திரைப்படத்திற்கு மனோஜ் பரஹாம்சா ஒளிப்பதிவு செய்ய ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார் எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை எஸ் ஜி எஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஜி. சுரேஷ் தயாரிக்கிறார்.

இப்படத்தின் தொடக்க விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் பங்கு பற்றி படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கும் என்றும், 2026 ஆம் ஆண்டில் பட மாளிகையில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு வருவதாகவும் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

திரையுலக பிரபலங்களின் பாராட்டைப் பெற்றிருக்கும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’

1960களில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை பேசும் ‘பராசக்தி’

திரில்லராக உருவாகும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு

நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின்...

விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு

பிரபலமானவை

ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை – 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்?
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

ஆன்மீகம்

கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி

மகளிர்

வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..
by இளவரசி
கர்ப்பகாலத்தில் காரமான உணவு சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி

சமையல்

யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

கதையின் நாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாகும் நடிகர் ஆதி சாய்குமார்

by பூங்குன்றன்
திரையுலக பிரபலங்களின் பாராட்டைப் பெற்றிருக்கும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’
by பூங்குன்றன்
1960களில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை பேசும் ‘பராசக்தி’
by பூங்குன்றன்
திரில்லராக உருவாகும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More