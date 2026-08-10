“காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை | சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்

WhatsApp
Monday, August 10, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நடிக்கும் ‘மொத ராத்திரி’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மெஸ்ஸியின் கால்பந்து பயணத்தின் பின்னணியில் இருந்த ஜோர்ஜ் மெஸ்ஸி !
by பூங்குன்றன்
“காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே...
by பூங்குன்றன்
அந்த இறுதி நொடியில் நீ | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்
by இளவரசி
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளிவருவது குறித்து முக்கிய...
by பூங்குன்றன்
சாகர காரியவசம் கைது
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை “காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை | சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்

“காணிகளை விடுவிப்போம்” எனக் கூறியவர்கள்… விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை | சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

காணிகளை விடுவிப்போம் என கூறியவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும் காணிகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணியின் ஊடகப் பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில்,

ஒரு வருடத்துக்குள் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்படும் என அரசாங்கமும் ஜனாதிபதியும் உறுதியளித்திருந்த போதிலும், இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. அடுத்த ஆண்டிலாவது தேர்தல் நடத்தப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதேபோன்றே, காணி விடுவிப்பு தொடர்பில் இரண்டு வருடங்களாக, காத்திரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை.

ஜனாதிபதியை தமிழ்க் கட்சிகள் சந்தித்தபோதும், காணி விடுவிப்பு தொடர்பில் முக்கியமாக கூறியிருந்தோம். குறிப்பாக வடக்கு, – கிழக்கில் முப்படைகளின் வசமுள்ள காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில், மலையக மக்களுக்கு காணி பகிர்ந்தளித்தது தொடர்பிலும் பேசினோம்.

யாழ்ப்பாணத்தில் பலாலி, மயிலிட்டி, தையிட்டி போன்ற பிரதேச மக்களும் முல்லைத்தீவில் கேப்பாப்பிலவு மக்களும் தமது காணிகளை விடுவிக்குமாறு போராடி வருகின்றனர். அது மாத்திரமின்றி, மன்னார், கிளிநொச்சி, கிழக்கு மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதார நிலங்களை மீட்க தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இது தொடர்பில் ஜனாதிபதியிடம் விரிவாக எடுத்துக் கூறினோம்.

அதற்கு அவர்கள் முப்படைகளிடம் எந்தெந்த காணிகளை விடுவிக்க முடியும் என அறிக்கை ஒன்றினை வழங்குமாறு கூறியுள்ளோம். அறிக்கை கிடைத்ததும் அதன் அடிப்படையில் காணி விடுவிப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்போம் என கூறியுள்ளனர்.

மக்களின் காணிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற எமது நோக்கத்தில் மாற்றமில்லை என அரசாங்கம் கூறி வந்தாலும், இரண்டு வருடங்களாக இதையே கூறி வருகின்றனர். இது ஏற்புடையதில்லை.

யாழ்ப்பாணத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை. ஒருசில வீதிகளை மாத்திரமே விடுவித்துள்ளனர்.

தொடர்ச்சியாக மக்கள் தமது காணிகளை விடுவிக்கவேண்டும் என கோரி போராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளனர். அரசாங்கம் மக்களின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்கவில்லை.

நாங்களும் போராட்ட களத்தில் நின்றவர்கள் என கூறி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், மக்களின் போராட்டங்களை, கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதும், அவர்களின் கோரிக்கைகளை செவி சாய்க்காது இருக்கின்றமையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

நாங்கள் இனவாதிகள் அல்ல, மதவாதிகள் அல்ல என அரசாங்கம் கூறிக்கொண்டாலும், செயலில் அவ்வாறு இல்லை என்றே கூற முடியும் என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மெஸ்ஸியின் கால்பந்து பயணத்தின் பின்னணியில் இருந்த ஜோர்ஜ் மெஸ்ஸி !

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே...

கனடாவில் காட்டுத்தீ கோரத்தாண்டவம்! பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் அவசரநிலை பிரகடனம்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளிவருவது குறித்து முக்கிய...

சாகர காரியவசம் கைது

கனடாவில் கடைத்திருட்டு அதிகரிப்பு! 10 ஆண்டுகளில் 79% உயர்வு –...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
எடின்பரோ முதல் கிளிநொச்சி வரை: தாயார் பயின்ற பாடசாலைக்கு மகன் வழங்கிய கல்வி அறக்கொடை!
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ? | மா. சுவேந்திரன்
போட்டோகிராபர்- ‌ திரைப்பட விமர்சனம்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து, ஓக்ஸ்போர்டு நகரில் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் அற்புத விநாயகர் ஆலயத்தின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (31 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்…...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி
காளான் பன்னீர் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ரிஷிகாந்த் நடிக்கும் ‘மொத ராத்திரி’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
டிசி -DC திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போட்டோகிராபர்- ‌ திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
‘வதந்தி சீசன் 2:தி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் மணி” இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓகஸ்ட் 7ஆம் திகதி ஜீ 5 டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகும் விஜய் அண்டனியின்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.