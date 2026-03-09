மம்முட்டி- மோகன்லால் நடிக்கும் ‘பேட்ரியாட் ‘ படத்தின் அப்டேட்

தமிழ் சினிமாவில் சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் – உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடித்து வருவதை போல்… மலையாள திரையுலகின் சுப்பர் ஸ்டார்களான மம்மூட்டி- மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் ‘பேட்ரியாட்’ படத்தின் புதிய தகவல்களை படக் குழுவினர் பிரத்யேக போஸ்டர்களாக வெளியிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘பேட்ரியாட் ‘ திரைப்படத்தில் மம்மூட்டி , மோகன்லால் , பஹத் ஃபாஸில், குஞ்சக்கா போபன் ஆகிய முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து தோன்றும் நட்சத்திர நடிகையான நயன்தாராவின் கேரக்டர் லுக் போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதில் நயன்தாரா மட்டும் அல்லாமல் ரேவதி, கிரேஸ் அண்டனி, ஸ்ரீ பார்வதி , கீதி சங்கீதா, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ஷெரின் ஷிஹாப் ஆகிய நடிகைகளின் கேரக்டர் லுக் போஸ்டரையும் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் படக் குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
மனுஷ் நந்தன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார். ஸ்பை திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஆண்டோ ஜோசப் ஃபிலிம் கம்பனி – கிச்சப்பு பிலிம்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாரித்திருக்கிறது.
எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகும் இப்படத்தில் நடித்திருக்கும் நட்சத்திரங்களின் கேரக்டர் லுக்கை படக் குழுவினர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகின்றனர்.