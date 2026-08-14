செஞ்சோலை நினைவுத்தூபி எழுப்பப்படும் | செஞ்சோலைப் படுகொலை நினைவேந்தலில் ரவிகரன் உறுதி

WhatsApp
Saturday, August 15, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

தன்னில் மலர்ந்த வசந்தம் | சிறுகதை | இரா.கலைச்செல்வி
by சுகி 
ஒரு பக்கம் மனதை நெகிழ வைத்த இசை | மறுபக்கம்...
by சுகி 
வெளியீட்டு திகதியை அறிவித்த துல்கர் சல்மானின் ‘ஐ அம் கேம்’...
by பூங்குன்றன்
‘மொத ராத்திரி’க்காக ஆறு ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்ட இயக்குநர்!
by பூங்குன்றன்
செஞ்சோலை நினைவுத்தூபி எழுப்பப்படும் | செஞ்சோலைப் படுகொலை நினைவேந்தலில் ரவிகரன்...
by பூங்குன்றன்
ஹாரோ தமிழ் சமூகத்தின் வாகன நிறுத்தக் கட்டணப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு:...
by இளவரசி
யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வுப் பேரணி மற்றும்...
by இளவரசி
3 வார திருத்தப்பணிக்குப் பின்னர் ஓகஸ்ட் 17 முதல் இரண்டு...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை செஞ்சோலை நினைவுத்தூபி எழுப்பப்படும் | செஞ்சோலைப் படுகொலை நினைவேந்தலில் ரவிகரன் உறுதி

செஞ்சோலை நினைவுத்தூபி எழுப்பப்படும் | செஞ்சோலைப் படுகொலை நினைவேந்தலில் ரவிகரன் உறுதி

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

முல்லைத்தீவு – வள்ளிபுனம் செஞ்சோலை வளாகத்தில், கடந்த 2006.08.14ஆம் திகதி இலங்கை விமானப் படையினரால் நடத்தப்பட்ட விமான குண்டுவீச்சுத் தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட பாடசாலை மாணவிகளின் நினைவாக, தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இடத்தில் நினைவுத்தூபி எழுப்பப்படும் என வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரைராசா ரவிகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

செஞ்சோலைப் படுகொலையின் 20ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் வெள்ளிக்கிழமை (14) வள்ளிபுனம் இடைக்கட்டு சந்திப் பகுதியில் நடைபெற்றது.

இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பங்கேற்று கருத்துத் தெரிவிக்கும்போதே ரவிகரன் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

இதன்போது அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,

செஞ்சோலைப் படுகொலை என்பது மறக்கவே முடியாத ஒரு துயரச் சம்பவமாகும். ஒரு காலத்தில் ஈழத் தமிழர்களின் வரலாற்றில் வருடம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் படுகொலைகள் இடம்பெற்ற நிலைமைகளும் இருந்தன.

அந்தப் படுகொலைகளின் வரிசையில் செஞ்சோலைப் படுகொலை சற்று வித்தியாசமானது. வெள்ளை தரித்த பாடசாலை மாணவிகள் முதலுதவி பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவர்கள் மீது மிலேச்சத்தனமான முறையில் விமானக் குண்டுவீச்சுத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. வெள்ளை உடைகள் எல்லாம் சிவப்பாக மாறிய கொடூரம் அரங்கேறியது.

ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தினால் இவ்வாறான கொடூரங்களும் நடத்தப்படும் என்பதை முழு உலகிற்கும் வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்ற சம்பவமாக, இந்த செஞ்சோலைப் படுகொலை அமைகின்றது.

இந்த படுகொலை இடம்பெற்று 20 வருடங்களாகியும், இப்படுகொலை ஏற்படுத்திய ரணமும் வலியும் இன்னமும் ஆறவில்லை.

இந்த பிள்ளைகளை இழந்த பெற்றோரும் உறவினரும் உரித்துடையோரும் இன்றும் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுகின்றனர். படுகொலைக்கான நீதியைக் கோருகின்றனர்.

இருப்பினும் இந்த படுகொலைக்கான நினைவுத்தூபி ஒன்று இதுவரை அமைக்கப்படாத நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. நினைவுத்தூபி ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது அனைவரதும் எதிர்பார்ப்பாகும்.

எனவே எமது பிள்ளைகளை நினைவுகூரும் வகையிலான நினைவுத்தூபி ஒன்று எழுப்பப்படும் என்பதை இச்சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வானது அரசியல் நிகழ்வல்ல. படுகொலை செய்யப்பட்ட எமது பிள்ளைகளை நினைவுகூருவதும், அந்த படுகொலைக்கான நீதியைக் கோருகின்ற ஒரு பொது நிகழ்வாகும்.

எனவே இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்விற்கு சகல தரப்பினரும் வருகைதர வேண்டும். இந்த படுகொலை தொடர்பான வரலாறுகள் தற்போதைய மாணவர்களுக்கும் எடுத்துச் சொல்லப்படவேண்டும். அவர்களூடாக எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் இந்த வரலாறுகள் கடத்தப்படவேண்டும்.

எத்தடை வருகின்றபோதும் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வை தொடர்ச்சியாக நடத்தி வருகின்ற ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் எனது நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

வெளியீட்டு திகதியை அறிவித்த துல்கர் சல்மானின் ‘ஐ அம் கேம்’...

‘மொத ராத்திரி’க்காக ஆறு ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்ட இயக்குநர்!

ஹாரோ தமிழ் சமூகத்தின் வாகன நிறுத்தக் கட்டணப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு:...

யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வுப் பேரணி மற்றும்...

இங்கிலாந்தில் தடம் புரண்ட ரயில் – பலர் காயம்

எந்தவொரு வினாத்தாளும் முன்கூட்டியே வெளியாகவில்லை | பரீட்சைகள் ஆணையாளர்

பிரபலமானவை

இலண்டனில் பொலிஸாரின் அதிரடி சோதனை: £8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 90 வாகனங்கள் பறிமுதல்!
குளத்து தண்ணீரிலேயே இரவு பகலாக வாழும் 16 வயது சிறுவன்
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆபத்துகள் நிறைந்த நாளாம்… யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
எடின்பரோ முதல் கிளிநொச்சி வரை: தாயார் பயின்ற பாடசாலைக்கு மகன் வழங்கிய கல்வி அறக்கொடை!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 07 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஉளைச்சலை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 ஆகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டக்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து, ஓக்ஸ்போர்டு நகரில் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் அற்புத விநாயகர் ஆலயத்தின்...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

கிராமத்து ஸ்டைல் சின்ன வெங்காய குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

ஒரு பக்கம் மனதை நெகிழ வைத்த இசை | மறுபக்கம் மாடர்ன் மியூசிக் மேஜிக் | சாம் CS அசத்தல்!

by சுகி 
வெளியீட்டு திகதியை அறிவித்த துல்கர் சல்மானின் ‘ஐ அம் கேம்’ படக் குழு!
by பூங்குன்றன்
‘மொத ராத்திரி’க்காக ஆறு ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்ட இயக்குநர்!
by பூங்குன்றன்
கைத்தொலைபேசியால் நடிகை ஷகிலாவுக்கு வந்த வினை | கழுத்தில் அறுவைச் சிகிச்சை!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அசோக் செல்வன் நடிக்கும் ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.