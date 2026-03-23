Tuesday, March 24, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தை சுவாரசியமாக விவரிக்கும்...
யாழ்.  பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தராக பேராசிரியர் வேல்நம்பி நாளை பதவியேற்பு!
ஒரு அபாயகரமான புதிய கட்டத்தை எட்டும் ஈரான்– இஸ்ரேல் போர்...
தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் பங்குபற்ற மேலும் இருவருக்கு எஸ்எல்சி தடையில்லா சான்றிதழ்
அமெரிக்காவுடன் எந்தவொரு உரையாடலிலும் ஈடுபடவில்லை | டொனால்ட் டிரம்ப் அறிக்கைக்கு...
உலகில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத சதவீதத்தில் இலங்கையில் எரிபொருள் விலை...
எரிபொருள் விலை உயர்வு தாக்கம்: பேருந்து கட்டணம் அதிகரிப்பு
என் கவிதைகள் | வசந்ததீபன்
போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தை சுவாரசியமாக விவரிக்கும் 'நீளிரா'

written by பூங்குன்றன்
தமிழ்- தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமான நடிகர் நவீன் சந்திரா முதன்மையான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் ‘நீளிரா’ திரைப்படம் – போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தையும், திருமணத்திற்கு முன்னரான இரவு தருணத்தையும் சுவாரசியமாக விவரிக்கும் படைப்பு என படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆவணப்பட இயக்குநரான சோமிதரன் முதன்முதலாக இயக்கி இருக்கும் திரைப்படம் ‘நீளிரா’. இதில் நவீன் சந்திரா, விது, ரூபா கொடுவாயூர், கபிலா வேணு, ‘கயல்’ வின்சென்ட், சித்து குமரேசன், ஸ்வாதி கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். செல்வரட்னம் பிரதீபன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு கே இசையமைத்திருக்கிறார். சர்வைவல் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கார்த்திகேயன் சந்தானம் மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் மூன்றாம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தினை விளம்பரப்படுத்தும் நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது . இந் நிகழ்வில் படக்குழுவினர் பங்கு பற்றினர்.

படத்தைப் பற்றி இயக்குநர் பேசுகையில், ” போருடன் கூடிய வாழ்க்கை தான் எங்கள் வாழ்க்கை. எம்முடைய முழு இளமைக் கால வாழ்க்கையும் போருக்குள் தான் இருந்தது. அந்த போருக்குள் தான் நாங்கள் கல்வி பயின்றோம். அந்தப் போருக்குள் தான் எங்களுடைய சிறு வயது விளையாட்டுகள் இருந்தது. அந்த போருக்குள் தான் எங்களின் காதலும் இருந்தது. அந்தப் போருக்குள் தான் எம்முடைய மக்களின் திருமணமும் இருந்தது. அதுபோன்ற போர் வாழ்க்கையை தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் போர் ஒரு பகுதியாகவே மாறிவிட்டது. அந்த வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகள் எப்படி இருந்தது? ஒரு திருமணம் எப்படி நடந்தது? என்பதை தான் இப்படத்தில் நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம்.

எம்மை பொறுத்தவரை மரணத்தை விட மரண பயம் கொடுமையானது. இந்தப் படம் அந்த மரண பயத்தில் இருந்த வாழ்க்கையை சொல்கிறது. இப்படி அச்சத்துடன் கழிந்த ஏராளமான இரவுகளில் ஒரு நீண்ட இரவை பற்றிய படம்தான் ‘நீளிரா’. அந்த இரவும்… அந்த இரவின் படபடப்பும்… அந்த மக்களின் பதற்றமும்… பார்வையாளர்களுக்கு அணுக்கமாக இருக்கும்” என்றார்.

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தை சுவாரசியமாக விவரிக்கும் 'நீளிரா'

நவீன் சந்திரா நடிக்கும் 'நீளிரா' படத்தின் அப்டேட்
செல்வராகவன் நடிக்கும் 'மனிதனும் தெய்வமாகலாம்' படத்தின் புதிய பாடலுக்கான காணொளி வெளியீடு
நடிகர் ஷேன் நிஹாம் நடிக்கும் புதிய படத்திற்கான பிரத்யேக அறிவிப்பு
தனுஷ் வெளியிட்ட ஜீ. வி . பிரகாஷ்குமாரின் 'ஹேப்பி ராஜ்' பட முன்னோட்டம்
காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்

99/66 | திரைவிமர்சனம்
வடம் | திரை விமர்சனம்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
ஒரு அபாயகரமான புதிய கட்டத்தை எட்டும் ஈரான்– இஸ்ரேல் போர் | ஈழத்து நிலவன்

ஈரானிய போர் வியூகமும், மொசைக் பாதுகாப்பு கோட்பாடும் | கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்
ஈழத்தை நினைவுபடுத்தும் மை லாய் படுகொலை… மனித குலத்திற்கு எதிரான பெருங்குற்றம்… |...
எரிபொருளுக்கு நீளும் வரிசை… செயற்கைத் தட்டுப்பாடு இலங்கைத் தீவையே முடக்கும் அபாயம்… |...
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த...
