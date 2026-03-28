Saturday, March 28, 2026
நீ ஃபாரெவர் | திரைவிமர்சனம்

written by பூங்குன்றன்
நீ ஃபாரெவர் – திரைப்பட விமர்சனம்

தயாரிப்பு : ஜென் ஸ்டுடியோஸ்

நடிகர்கள் :  சுதர்சன் கோவிந்த், அர்ச்சனா ரவி, வை. ஜி. மகேந்திரா, நிழல்கள் ரவி, டொக்டர் வித்யா, பிரதோஷ், நோபுல் ஜேம்ஸ் மற்றும் பலர்.

இயக்கம் : அசோக்குமார் கலைவாணி

மதிப்பீடு : 2.5/5

புது முகங்களின் நடிப்பில் வெளியாகும் காதல் சார்ந்த திரைப்படங்கள் என்றால் இளம் தலைமுறை பார்வையாளர்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிறது. அந்த எதிர்பார்ப்பை புது முகங்களின் முயற்சியில் வெளியாகி இருக்கும் ‘ நீ ஃபாரெவர் ‘ திரைப்படம் நிறைவேற்றியதா? இல்லையா? என்பதை தொடர்ந்து காண்போம்.

அம்மப்பாவின் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்க இயலாமல் பிறந்த மண்ணிலிருந்து சென்னைக்கு வந்து தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றுகிறார் அஜய் ( சுதர்சன் கோவிந்த்) எனும் இளைஞன். அம்மப்பாவின் கடும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அவர் வளர்ந்ததால்.. இன்றைய நவீன தலைமுறை இளைஞர்கள் உடன் இயல்பாக பழக முடியாமல் ஒரு எல்லைக்குள் தன்னை சுருக்கிக் கொண்டு, தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் வாழும் அஜய்.. அன்பையும், காதலையும் இணையம் வழியாக கண்டறிவதற்கான பிரத்யேக செயலி ஒன்றை வடிவமைக்க திட்டமிடுகிறார்.

இதற்கான முயற்சி தொடர் தோல்வியை தருகிறது. இந்நிலையில் தொழிலதிபர் ஒருவர் அஜய்யின் நாளாந்த நடவடிக்கையை அவதானித்து, உறவு மேலாண்மையில் மிகவும் பலவீனமான உளவியலை கொண்டிருக்கும் உன்னால் எப்படி உணர்வு பூர்வமான விடயமாக கருதப்படும் காதலையும், அன்பையும் பற்றிய செயலியை வடிவமைக்க இயலும். முதலில் உறவு குறித்த புரிதலை நீ உனக்குள் ஏற்படுத்திக் கொள் ‘என அறிவுரை வழங்குகிறார்.

சென்னையில் உறவுகள் ஏதுமில்லாமல் திரைப்பட இயக்குநராக வேண்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் மதி ( அர்ச்சனா ரவி) எனும் இளம் பெண்ணிடம்.. காதலைப் பற்றிய ஒரு கதையை எழுதினால்.. திரைப்படத்தை இயக்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறேன் என தயாரிப்பாளர் ஒருவர் சொல்கிறார். இதனால் உற்சாகமடையும் மதி.. தனது அறை தோழியின் ஆலோசனைப்படி ஐஸ்வர்யா என்று பெயரை மாற்றிக்கொண்டு பிரத்யேக செயலி ஒன்றின் மூலம் இளைஞன் ஒருவனை காதலிக்க தீர்மானிக்கிறார்.

இந்த நிலையில் அஜய்யும் – ஐஸ்வர்யா என்று பெயரை மாற்றி வைத்துக் கொண்ட மதியும் சந்தித்து கொள்கிறார்கள். இருவரும் காதலைப் பற்றி என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் ? சுயநல நோக்கத்துடன் காதலிக்கும் இவர்களின் காதல் என்ன ஆனது ?என்பதை விவரிப்பது தான் இப்படத்தின் கதை.

காதல்- இந்த சமூகத்தில் குடும்பம் எனும் அமைப்பை சீர் குலைப்பதுடன்.. அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் அடுத்த தலைமுறையினரின் உளவியலையும் பாதிக்கும் என்பதை சொல்லிய இயக்குநர் – ஆத்மார்த்தமான அன்பு பகிர்வு அனைத்திற்குமான தீர்வு என முன் வைத்திருப்பதையும் பாராட்டலாம்.

காதல் காலத்திற்கேற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டு இளம் தலைமுறையினரிடத்தில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்பதையும் விவரித்திருப்பது நன்றாக இருக்கிறது.

முதல் பாதியை விட இரண்டாம் பாதியில் ரசிகர்களுக்கு பல அற்புதமான பட மாளிகை அனுபவம் கிடைக்கிறது. அஜய்யும், ஐஸ்வர்யாவும் முதன் முதலாக சந்திக்கும் காட்சியில் பின்னணியில் ஒலிக்கும் ‘இதயமே..’ எனும் பாடல் சிலிர்க்க வைக்கிறது. ‘ஜின்னு..’ பாடலும், நடனமும் ரசிக்க வைக்கிறது.

திரைப்படங்களில் காட்சிப்படுத்தப்படும் திரைப்பட இயக்குநர் கதாபாத்திரம் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் புகை பிடிக்கும் காட்சி வைக்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய மரபு.

அஜய் கதாபாத்திரத்தில் திரையில் தோன்றும் புதுமுக நடிகர் சுதர்சன் கோவிந்த் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நட்சத்திர நடிகர்கள் செய்ய தயங்கும் அல்லது துல்லியமாக வெளிப்படுத்தத் தெரியாத கண்ணீர் விட்டு அழும் காட்சியில் நன்றாக நடித்து திறமையான நடிகர் என்பதை நிரூபித்து இருக்கிறார். அவரது உயரம் எக்சன் ஹீரோவுக்குரியது என்றாலும் … காதல் காட்சிகளில் நன்றாக நடித்திருக்கிறார். தமிழ் சினிமாவிற்கு நல்லதொரு வரவு.

மதி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகை அர்ச்சனா ரவி இயக்குநரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப அந்த கதாபாத்திரத்தின் தன்மையை உணர்ந்து நடித்து ரசிகர்களை கவர்கிறார்.

பிராது கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர் பிரதோஷ், முதல் முறையாக ரசிகர்களை சிரிக்க வைக்கிறார்.

ஆறுமுகம் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் வை. ஜி. மகேந்திரா அனுபவமிக்க நடிப்பை வழங்கி ரசிகர்களிடம் பாராட்டை பெறுகிறார்.

ஒளிப்பதிவு – பின்னணி இசை – படத்தொகுப்பு – இவை அனைத்தும் இயக்குநரின் எண்ணத்திற்கு வலிமை சேர்த்திருக்கின்றது. ரசிகர்களுக்கு இப்படத்தை இன்னும் பல நிமிடங்களை கத்தரித்து விட்டும் சொல்லி இருக்கலாம்.

நீ ஃபாரெவர் – மனதை விசாலமாக்கும் செயலி.

தொடர்புடைய செய்திகள்

புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி |...

தீர்மானம் மிக்க SAFF U20 போட்டியில் பூட்டானை சந்திக்கும் இலங்கைக்கு...

சப்புகஸ்கந்தவில் போதைப்பொருள் தொகுதியுடன் ஒருவர் கைது

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இணைய பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

ஐ.நா. இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி – இலங்கை மனித உரிமைகள்...

ஈரான் எல்லைகளுக்கு வரும் 10,000 அமெரிக்க வீரர்கள்! டிரம்ப்பின் ‘அமைதி’...

பிரபலமானவை

ஈரான் எல்லைகளுக்கு வரும் 10,000 அமெரிக்க வீரர்கள்! டிரம்ப்பின் ‘அமைதி’ திட்டமும், போர்க்கால அதிரடிகளும்!
‘யுகங்கள் தாண்டும் சிறகுகள்’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்
ரி20 கிரிக்கெட் சமரில் கிண்ணத்தை யாழ்ப்பாணம் கல்லூரி சுவீகரித்தது
3 மாத சிசுவை கொன்ற பெற்றோர்: 999 அழைப்பில் குழந்தையை ‘அது’ எனக் குறிப்பிட்ட தந்தை!

ஆன்மீகம்

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

நீ ஃபாரெவர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘நூறு சாமி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஏப்ரல் மூன்றாம் திகதி வெளியாகும் நடிகர் லெஜன்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’
by பூங்குன்றன்
சூர்யாவின் கருப்பு படத்திற்காக இணைந்த சிலம்பரசன்- சாய் அபயங்கர்- ஆர். ஜே பாலாஜி...
by பூங்குன்றன்
போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தை சுவாரசியமாக விவரிக்கும் ‘நீளிரா’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
99/66 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வடம் | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்

by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்
விரிவுரையாளர் கொலை | விசாரணைகளை பாதிக்கும் வாக்குமூல தகவல்கள்! | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
ISW போர் ஆய்வு நிறுவனம் சொல்வது என்ன? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

