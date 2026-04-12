கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தேனிசைத்தென்றல்’ தேவா வெளியிட்ட நடிகை சாக்ஷி அகர்வாலின் ‘தீயோர் கூடம்’...
by பூங்குன்றன்
தையிட்டி விகாரை அமைந்துள்ள காணிகளை அளவீடு செய்து உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்க...
by பூங்குன்றன்
தடுத்துவைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்! தீபச்செல்வனுக்கு சுங்கப் பிரிவு விடுத்துள்ள அழைப்பு
by பூங்குன்றன்
எழுத்துல நட்புக்களே குரல் கொடுப்போம் வாரீர் | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
விஜய் நடித்த “ஜன நாயகன்” படம் இணையத்தில் கசிவு |...
by பூங்குன்றன்
ஒலிம்பிக் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் நாளை முடிவடைகின்றது
by பூங்குன்றன்
பண்டிகைக் காலத்தில் மின்சாரத்தை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் – திரைப்பட விமர்சனம்

தயாரிப்பு : வயோம் என்டர்டெய்ன்மெண்ட்ஸ்

நடிகர்கள் : செல்வராகவன், குஷி ரவி, கௌசல்யா, மைம் கோபி, வை. ஜி. மகேந்திரா, லிர்த்திகா, சேலம் தீபக் மற்றும் பலர்.

இயக்கம் : டென்னிஸ் மஞ்சுநாத்

மதிப்பீடு : 2/5

செல்வராகவன் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் படம் என்பதால்… ரசிகர்களில் ஒரு பிரிவினர்’ மனிதனும் தெய்வமாகலாம்’ படத்தை காண்பதற்கு படமாளிகைக்கு சென்றனர். அவர்கள் எம்மாதிரியான அனுபவத்தை பெற்றார்கள்? என்பதை தொடர்ந்து காண்போம்.

தமிழகத்தின் மேற்கு பகுதியான சேலம் அருகே சாலை வசதிகளோ… மின்விளக்கு வசதிகளோ இல்லாத… பொன் வயல் எனும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராகவன்( செல்வராகவன்). நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் தன் மூத்த சகோதரியின் கணவருடன் இணைந்து நுங்கு விற்பனை செய்து தன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்.

தன்னுடைய தோற்றப் பொலிவு குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட ராகவனை.. நகரத்தில் படித்த பெண்ணான செல்வி( குஷி ரவி) திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்கிறார்.

அழகாக இருக்கும் செல்வியை தனக்கு கிடைத்த பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து அவளுடன் சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்துகிறார் ராகவன்.

வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வதற்காக ராகவன் செல்வி தாபா என நெடுஞ்சாலை பயண வழி உணவகத்தை தொடங்குகிறார். மகிழ்ச்சியாக சென்றுகொண்டிருந்த அவரது வாழ்க்கையில் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் வகையில் அவருடைய மனைவி செல்வி திடீரென தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்.

நிலைகுலைந்து போகும் ராகவன் தன் மனைவியின் அகால மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் யார்? என்பதை தெரிந்து கொண்டு, அவர் எடுக்கும் விஸ்வரூபம் தான் இப்படத்தின் கதை.

அடிப்படை வசதியற்ற கிராமம்-  கந்து வட்டி கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் பெண்மணிகள்-  இந்த இரண்டு விடயத்தையும் ஒரே கதைக்குள் சொல்லி இருக்கிறார் இயக்குநர்.

தொடக்கத்தில் சில காட்சிகளில் சமூக பொறுப்பை காட்சிகளின் மூலம் சொல்லிய இயக்குநர்… அதற்காக வழக்கமான பழிக்கு பழி வாங்கும் கதையாக தொடரும் போது ரசிகர்களுக்கு சோர்வு தான் ஏற்படுகிறது.

உளவியல் ரீதியாக சமூகத்தின் மீது கோபம் கொள்ளாத… சுயநலம் சார்ந்த குடும்ப அமைப்பின் மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் ராகவன் கதாபாத்திரம் … உணர்வு மேலீட்டால் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது போன்று வடிவமைத்திருப்பது படு செயற்கை.

இந்த கதாபாத்திரம் சமூகத்துடனான உரையாடலை குறைத்துக் கொண்டு பாதிக்கப்படும் போது மட்டும் வெகுண்டு எழுவது முரண்.

உச்சக்கட்ட காட்சியை நோக்கி முழு திரைக்கதையும் நகர்வது இயக்குநரின் படைப்பு சார்ந்த பலவீனத்தையும், பற்றாக்குறையையும் பறைசாற்றுகிறது.

மிகவும் சிக்கலாக… முழுமையற்ற… வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ராகவன் கதாபாத்திரத்தை …நடிகரும் இயக்குநருமான செல்வராகவன் தன்னால் முடிந்த அளவிற்கு இயலாபாக நடித்து அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு நியாயம் செய்ய முயற்சித்திருக்கிறார்.

செல்வி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் புதுமுக நடிகை குஷி ரவி ஓரிரு காட்சிகள் நடிக்க முயற்சித்திருக்கிறார். அவரது தோற்றமும், திரை இருப்பும் ரசிகர்களை எந்த வகையிலும் பாதிக்கவில்லை.

ராகவனின் சகோதரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் கௌசல்யா – தனது தோற்றத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதே போதும் என்று நினைத்திருக்கிறார்.

தொழிலதிபராகவும், பெண் பித்தனாகவும், அரசியல்வாதியின் உறவினராகவும் இருக்கும் இன்ப ராஜ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர் மைம் கோபி – தன் வழக்கமான வில்லத்தனமான நடிப்பை வழங்கி ரசிகர்களின் வெறுப்பை சம்பாதிக்கிறார்.

மக்கள் தொடர்பு கட்சி என்ற அரசியல் கட்சியின் அதிகாரமிக்க சட்டமன்ற உறுப்பினராக நடித்திருக்கும் வை. ஜி. மகேந்திரா – வழக்கம் போல் தன்னுடைய அனுபவமிக்க நடிப்பை வழங்கி ரசிகர்களை கவர்கிறார்.

ஒளிப்பதிவு ,பாடல்கள், பின்னணி இசை ஆகிய அனைத்தும் பட மாளிகையில் படைப்பை ரசிக்கும் பார்வையாளர்களை உறுத்தாமல் இயல்பாக இருந்தது.

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் – பித்தளை சிலை.

பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

தேனிசைத்தென்றல்’ தேவா வெளியிட்ட நடிகை சாக்ஷி அகர்வாலின் ‘தீயோர் கூடம்’...

தையிட்டி விகாரை அமைந்துள்ள காணிகளை அளவீடு செய்து உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்க...

தடுத்துவைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்! தீபச்செல்வனுக்கு சுங்கப் பிரிவு விடுத்துள்ள அழைப்பு

எழுத்துல நட்புக்களே குரல் கொடுப்போம் வாரீர் | நதுநசி

விஜய் நடித்த “ஜன நாயகன்” படம் இணையத்தில் கசிவு |...

ஒலிம்பிக் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் நாளை முடிவடைகின்றது

பிரபலமானவை

சுங்கப் பிரிவால் நூல்கள் அல்லது பொருட்கள் வரும்போது தடுத்து வைப்பது வழக்கமான நிகழ்வுதானே என்று கூறுகிறார்களே?
எழுத்துல நட்புக்களே குரல் கொடுப்போம் வாரீர் | நதுநசி
அம்மாவை காப்பாற்ற 999-ஐ அழைத்த ஆறு வயது சிறுமி
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை முன்னரே அறிந்திருந்த பிள்ளையான் | அம்பலப்படுத்திய அமைச்சர்

ஆன்மீகம்

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தேனிசைத்தென்றல்’ தேவா வெளியிட்ட நடிகை சாக்ஷி அகர்வாலின் ‘தீயோர் கூடம்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்...
by பூங்குன்றன்
விஜய் நடித்த “ஜன நாயகன்” படம் இணையத்தில் கசிவு | தேர்தலுக்கு மத்தியில்...
by பூங்குன்றன்
புதுமுக நடிகர் அர்ஜுன் பிரபாகரன் நடிக்கும் ‘பேட்டில்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தமிழ் சினிமாவின் பொக்கிஷம் | இயக்குநர் ராம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

