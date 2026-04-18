விஜய் தேவரகொண்டா நடிக்கும் புதிய படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியீடு

தெலுங்கு திரை உலகின் முன்னணி நட்சத்திர நடிகரும், பான் இந்திய நடிகருமான விஜய் தேவரகொண்டா கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் பெயரிடப்படாத புதிய திரைப்படம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் சௌர்யுவ் இயக்கத்தில் உருவாகும் பெயரிடப்படாத இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா முதன்மையான வேடத்தில் நடிக்கிறார்.
அலெஹான்ட்ரா மார்டினெஸ் ஒளிப்பதிவு செய்யும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹேஷாம் அப்துல் வஹாப் இசையமைக்கிறார். ஃபேண்டஸி எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை வி வை ஆர் ஏ ( VYRA) நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
இதற்காக படக்குழு வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு போஸ்டரில் விஜய் தேவரகொண்டாவின் தோற்றம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.