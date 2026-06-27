பிரபல இயக்குநர் கே. பாக்கியராஜ் காலமானார்!

பிரபல நடிகரும், இயக்குநருமான கே. பாக்கியராஜ் (73) உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமாகியுள்ளார்.
திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவருகிறது.
இயக்குநர் பாக்கியராஜ் ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிபாளையம் அருகே உள்ள வெள்ளாங்கோயிலில் 1953ஆம் ஆண்டு பிறந்ததுள்ளார்.
அதிர்ச்சிகரமான இழப்பு
இவர் இயக்குநர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குநராக அறிமுகமாக, பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்துள்ளார்.
பாரதிராஜாவின் மறைவுக்கு சில நாட்களுக்குப் பிறகு, கே. பாக்கியராஜாவின் இந்த மறைவு தமிழ் திரையுலகிற்கு மற்றொரு அதிர்ச்சிகரமான இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.