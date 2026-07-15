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முக்கிய செய்திகள்
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என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
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Home சினிமா ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட ஆதித்யா பாஸ்கர் நடிக்கும் ‘ஃபீல் மை லவ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்

‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட ஆதித்யா பாஸ்கர் நடிக்கும் ‘ஃபீல் மை லவ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
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’96’ படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்த நடிகர் ஆதித்யா பாஸ்கர் இளம் நாயகனாக – கதையின் நாயகனாக – இளமையான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் ‘ஃபீல் மை லவ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி அவருடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஹரி பிரகாஷ் இயக்கத்தின் உருவாகி வரும் ‘ஃபீல் மை லவ் ‘ திரைப்படத்தில் ஆதித்யா பாஸ்கர், ஐரா, அம்மு அபிராமி, ராஜ் ஐயப்பா, எம்.எஸ். பாஸ்கர், நோபுள் ஜேம்ஸ், பிரியங்கா, மதுசூதனன் ராவ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். எம். எஸ். சதீஷ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு எஸ். ராஜ ரவிவர்மா மற்றும் ஜி. பாலசுப்ரமணியன் ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்திருக்கிறார்கள். ஃபீல் குட் ரொமாண்டிக் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்ரீ லட்சுமி ஜோதி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஏ என் பாலாஜி தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்து, தற்போது படப்பிடிப்புக்கு பிந்தைய தொழில்நுட்ப பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதை வென்ற எம் எஸ் பாஸ்கர் தோன்றுவதும்… ‘உடைந்த இதயங்களுக்கான படைப்பு’ என்ற வாசகம் இடம் பிடித்திருப்பதும் … ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருப்பதுடன் படத்தை பற்றிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது.

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பூங்குன்றன்

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