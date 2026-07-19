நடிகர் விஜய் நடிக்கும் ‘ஜன நாயகன்’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் தயாரான கடைசி திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. இப்படத்தில் இடம் பிடித்த ‘அடியே என் பூந்தேனே..’ எனத் தொடங்கும் பாடலும், பாடலுக்கான லிரிக்கல் விடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாடல் வெளியான குறுகிய கால அவகாசத்திற்குள் இரண்டு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் பார்வைகளை பெற்று சாதனை படைத்து வருகிறது.
இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படத்தின் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, பொபி தியோல், மமீதா பைஜு, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ், பிரியாமணி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சத்யன் சூரியன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். பொலிடிகல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை கே வி என் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே. நாராயணா தயாரித்திருக்கிறார்.
பல்வேறு தடைகளை கடந்து எதிர்வரும் 23ஆம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் 7000 க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் இடம் பிடித்த ‘அடியே என் பூந்தேனே அடியே என் செம்மீனே.. அறியாம தள்ளி போகாதே’ எனத் தொடங்கும் பாடலும், பாடலுக்கான லிரிக்கல் விடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பாடலை பாடலாசிரியர் கார்த்திக் நேதா எழுத, பின்னணி பாடகர் அனிருத் பாடி இருக்கிறார். மெல்லிசையாக தயாராகி இருக்கும் இந்த பாடல் இசை ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.