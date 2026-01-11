அசைவ உணவுகளில் அனைவராலும் அதிகம் விரும்பப்படுவது சிக்கன். சுவை மட்டுமல்ல, சமைப்பதற்கும் மிகவும் எளிதானது என்பதால் சிக்கன் உணவுகள் எல்லோருக்கும் பிடித்ததாக இருக்கின்றன. அந்த வகையில், காரமும் தனித்துவமான சுவையும் கொண்ட ஒரு அருமையான உணவுதான் ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி.
காரசாரமான சைடிஷ்களை விரும்புபவர்களுக்காகவே உருவான இந்த சிக்கன் கிரேவி, தோசை, சப்பாத்தி, புரோட்டா போன்றவற்றுடன் மட்டுமல்லாமல் சாதத்தில் பிசைந்து சாப்பிடவும் மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும். ஹைதராபாத் உணவுகளுக்கே உரிய காரத்தன்மையும் வாசனையும் இதில் நிறைந்திருக்கும்.
இந்த சிக்கன் கிரேவியை முழுமையாகக் கிரேவியாகவும் சாப்பிடலாம். அல்லது நன்கு சண்டவிட்டு வறுத்து ஸ்டார்ட்டராகவும் பரிமாறலாம். காரமாகவும் அதே நேரத்தில் வாய்க்கு ருசியாகவும் இருக்கும் இந்த ஹைதராபாத் சிக்கன், வீட்டில் ஒருமுறை செய்தால் அனைவரும் மீண்டும் கேட்கும் அளவுக்கு சுவை தரும்.
ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவியை எப்படி செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எளிய செய்முறையைப் பின்பற்றி வீட்டிலேயே சுவையான ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவியை தயாரித்து, அதன் ருசியை அனுபவியுங்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
மேரினேட் செய்ய:
– அரை கிலோ சிக்கன்
– அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள்
– 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள்
– 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு
– 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா
– 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது
– ½ டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத் தூள்
– 3 ஸ்பூன் கெட்டித் தயிர்
கிரேவி செய்ய:
– 2 பெரிய வெங்காயம்
– 2 பிரியாணி இலை
– 4 ஏலக்காய்
– 1 இன்ச் பட்டை
– அரை ஸ்பூன் மல்லி விதை
– 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள்
– 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா
– 3 ஸ்பூன் எண்ணெய்
– 2 ஸ்பூன் நெய்
– 5 கீறிய பச்சை மிளகாய்
– உப்பு தேவையான அளவு
– ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி
– சூடான தண்ணீர் – 1 கப்
– முதலில் சிக்கனை நன்றாக கழுவி தண்ணீர் இல்லாமல் வடிகட்டி வைத்துக் கொள்ளவும்.
– ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கழுவி வைத்துள்ள சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு அதில் மேரினேட் செய்ய கொடுத்துள்ள பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக போட்டு நன்றாக கிளறி ஒரு மூடி போட்டு அரை மணி நேரம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை ஊற வைக்கவும்.
– ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து மிதமான சூட்டில் சூடாக்கி, அதில் நெய் மற்றும் எண்ணெயை சேர்க்கவும்.
– பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து, 2-3 நிமிடங்கள் அல்லது பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும். வறுத்த வெங்காயத்தை வடிகட்டி தனியாக வைக்கவும்.
– மீதமுள்ள எண்ணெயில், பிரியாணி இலை, ஏலக்காய், இலவங்கப்பட்டை, கொத்தமல்லி விதைகள் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து சில வினாடிகள் வதக்கவும்.
– பின்னர் ஊறவைத்த சிக்கன் துண்டுகளைச் சேர்த்து, மிதமான தீயில் 2 நிமிடம் வதக்கவும். பின்னர் வெந்நீரை ஊற்றி, மிளகாய்த்தூள், நறுக்கிய கொத்தமல்லி, வறுத்த வெங்காயம் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கவும்.
– பின்னர் தீயைக் குறைத்து, மூடி வைத்து மூடி, 20 நிமிடங்கள் சிக்கன் மென்மையாகும் வரை வேக வைக்கவும். அவ்வப்போது கிளறி, சுவைத்துப் பார்த்து, தேவைப்பட்டால் மேலும் உப்பு மற்றும் தண்ணீர் சேர்க்கவும்.
– பின்னர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து 2 நிமிடம் மூடி வைத்து வேக வைக்கவும்.
– பின்னர் நன்றாகக் கிளறி, அடுப்பை அணைத்து கொத்தமல்லி இலை தூவி அலங்கரிக்கவும்.
– அவ்வளவுதான் சூப்பரான ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இதை சூடான தோசை, சப்பாத்தி, சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிடவும்.