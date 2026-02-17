ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு தினசரி உணவில் காய்கறிகளை சேர்த்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம். அதிலும் சத்துக்கள் நிறைந்த காய்கறிகளில் வெண்டைக்காய் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கிறது. ஆனால், வீட்டில் வெண்டைக்காய் செய்தால் சாப்பிடாமல் முகம் சுளிப்பவர்கள் இருக்கிறார்களா?
அப்படியானால், ஹோட்டலில் பரிமாறப்படும் சுவையான வெண்டைக்காய் பொரியல் ஸ்டைலில் செய்து பார்த்தால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்.
இந்த முறையில் வெண்டைக்காயை சமைத்தால் அதன் வளவளப்பு தன்மை முற்றிலும் குறைந்து, மொறுமொறுப்பான சுவை கிடைக்கும். மேலும், ஹோட்டல் சுவையில் வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்வது கடினம் அல்ல; சொல்லப்போனால் மிகவும் எளிதான செய்முறையே.
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியலை வீட்டிலேயே எப்படி செய்வது என்று தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எளிய செய்முறையைப் பின்பற்றி செய்து பாருங்கள். செய்து முடித்ததும் அதன் சுவையை அனுபவித்து, உங்கள் கருத்துகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
கால் கிலோ வெண்டைக்காய், 1 பச்சை மிளகாய், 3 பூண்டு, 1 கப் சின்ன வெங்காயம், அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல், 1 ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை பொடி.
தாளிக்க தேவையானவை:
2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், சிறிதளவு கறிவேப்பிலை, 1 வர மிளகாய்.
செய்முறை:
முதலில் வெண்டைக்காயை நன்றாக கழுவி தண்ணீர் இல்லாமல் உலர்த்தி, சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். தேங்காயை துருவி, வேர்க்கடலையை பொடியாக அரைத்து தயாராக வைத்துக் கொள்ளவும்.
ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி சூடாக்கி, அதில் கடுகை சேர்த்து தாளிக்கவும். கடுகு வெடித்ததும் கடலைப்பருப்பு, சீரகம், சோம்பு, வர மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
அதன்பின் பச்சை மிளகாய், நசுக்கிய பூண்டு மற்றும் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கவும். வெங்காயம் மென்மையாக மாறியதும் மஞ்சள் தூள் மற்றும் உப்பை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
பின்னர் நறுக்கிய வெண்டைக்காயை சேர்த்து நன்றாக கிளறி, மிதமான தீயில் அதன் வளவளப்பு தன்மை போகும் வரை வதக்கவும். வெண்டைக்காய் நன்றாக வெந்து தண்ணீர் சுண்டியதும் தேங்காய் துருவலை சேர்த்து கலக்கவும்.
இறுதியாக வேர்க்கடலை பொடியை சேர்த்து இரண்டு நிமிடங்கள் நன்றாக கிளறினால், மொறுமொறுப்பான சுவை கொண்ட ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல் தயார்.
இதை சூடாக சாதம், ரசம், சாம்பார் அல்லது தயிர் சாதத்துடன் பரிமாறி சுவைத்து மகிழுங்கள்.