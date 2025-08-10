WhatsApp
Sunday, August 10, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ராகவா லோரன்ஸ் – எல்வின் இணைந்து மிரட்டும் ‘புல்லட் ‘...
by பூங்குன்றன்
வடக்கு கிழக்கிற்கு மீளப்பெற முடியாத அதிகார பகிர்வுடன் கூடிய சமஸ்டி...
by பூங்குன்றன்
அழிந்துவரும் பறவையினத்துக்காக வேலணையில் நாட்டப்பட்ட விழிபுணர்வு பலகை
by பூங்குன்றன்
சிரியாவில் உள்ள ஐ.எஸ் தடுப்பு முகாமில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ட...
by இளவரசி
அன்பு சூழ் உலகு | வசந்ததீபன்
by பூங்குன்றன்
விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர், பாதசாரி இறந்ததை அடுத்து மூன்று...
by இளவரசி
Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! 🌸
by இளவரசி
இங்கிலாந்து முழுவதும் குடியேற்ற எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிருனாள் தாகூரின் புகைப் படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் 474 பேர் கைது! (படங்கள் இணைப்பு)

பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் 474 பேர் கைது! (படங்கள் இணைப்பு)

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் 474 பேர் கைது

தடைசெய்யப்பட்ட குழுவான பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக இலண்டனில் நடந்த போராட்டத்தில் 474 பேரை பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

அந்தக் குழுவை ஆதரித்ததற்காக 466 போராட்டக்காரர்களும், பொலிஸ் அதிகாரிகள் மீதான தாக்குதல்களுக்காக ஐந்து பேரும், பொது ஒழுங்கு மீறல்களுக்காக இருவரும், இன ரீதியாக மோசமான குற்றத்திற்காக ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டதாக பெருநகர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ( Westminster) பாராளுமன்ற சதுக்கத்தில், Defend Our Juries ஏற்பாடு செய்த இந்தப் போராட்டத்தில், “நான் இனப்படுகொலையை எதிர்க்கிறேன். நான் பாலஸ்தீன நடவடிக்கையை ஆதரிக்கிறேன்” என்ற வாசகத்துடன் கூடிய கையால் எழுதப்பட்ட அடையாளங்களை ஏராளமானோர் ஒரே நேரத்தில் ஏந்தியிருந்தனர்.

2000ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதச் சட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் ஜூலை மாதம் பாலஸ்தீனக் குழுவைத் தடை செய்தது. அதில் உறுப்பினர்களாகவோ அல்லது ஆதரவளிப்பதாகவோ கருதப்படுபவர்களுக்கு, 14 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றச் செயலாக மாற்றப்பட்டது.

மேற்படி போராட்டத்தில் எந்த அதிகாரிகளும் பலத்த காயமடையவில்லை. அதேவேளை, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரே நாளில் பொலிஸாரால் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய கைது எண்ணிக்கை இது என்று பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

பொலிஸாரின் செயற்பாட்டுக்கு உள்துறை செயலாளர் யெவெட் கூப்பர் நன்றி தெரிவித்தார். அத்துடன், வெகுஜன கைதுகள் “ஆழ்ந்த கவலைக்குரியவை” என்று அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் தொண்டு நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

சதுக்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளில், முக்கியமாக தரையில் அமர்ந்திருந்த போராட்டக்காரர்களிடையே அதிகாரிகள் நகர்ந்து, அவர்களை அழைத்துச் செல்வது போல் காட்டப்பட்டது.

செயலாக்கத்தின் போது விவரங்களை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய போராட்டக்காரர்கள், பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக மேலும் எந்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ளக்கூடாது என்ற நிபந்தனைகளுடன் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

தங்கள் விவரங்களைத் தெரிவிக்க மறுத்தவர்கள் அல்லது அடையாளங்களைச் சரிபார்க்க முடியாதவர்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் உள்ள குழுவை ஆதரித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதல் மூன்று பேர் பெயரிடப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

சனிக்கிழமை இங்கிலாந்து முழுவதும் பாலஸ்தீன உரிமை போராட்டங்களை கையாண்டதற்காக பொலிஸாருக்கு நன்றி தெரிவித்த யெவெட் கூப்பர், “குற்றச் செயல்களில் எல்லை மீறிய செயல்கள் மிகக் குறைவு” என்று கூறினார்.

பாலஸ்தீன நடவடிக்கையை ஆதரிக்கும் போராட்டக்காரர்கள் “சட்டத்தின் முழு சக்தியையும் உணர வேண்டும்” என்று பதில் உள்துறை செயலாளர் கிறிஸ் பில்ப் கூறினார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வடக்கு கிழக்கிற்கு மீளப்பெற முடியாத அதிகார பகிர்வுடன் கூடிய சமஸ்டி...

அழிந்துவரும் பறவையினத்துக்காக வேலணையில் நாட்டப்பட்ட விழிபுணர்வு பலகை

சிரியாவில் உள்ள ஐ.எஸ் தடுப்பு முகாமில் இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ட...

அன்பு சூழ் உலகு | வசந்ததீபன்

விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர், பாதசாரி இறந்ததை அடுத்து மூன்று...

இங்கிலாந்து முழுவதும் குடியேற்ற எதிர்ப்பு போராட்டங்கள்!

பிரபலமானவை

பூஜை அறையை இப்படி வையுங்கள்; நன்மை கிடைக்கும்!
பாட்டியை பார்க்க தந்தையுடன் மருத்துவமனைக்கு சென்ற 4 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு!
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
மூதூரில் கோர விபத்து! விவசாய போதனாசிரியர் பலி!! (படங்கள் இணைப்பு)

ஆன்மீகம்

ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
by வேங்கனி
முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை…
by வேங்கனி
வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும் வாஸ்துவின் வகைகள்
by வேங்கனி
ஆடி செவ்வாய் விரதம் | அறிந்தவருக்கு ஆடி, தெரிந்தவருக்கு தை, மறந்தவருக்கு...
by வேங்கனி
ஆடிக்கூழ்.. தமிழர் கலையும் பண்பாடும்.
by வேங்கனி

மகளிர்

உலக தாய்ப்பால் வாரம்
by வேங்கனி
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
by வேங்கனி
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
by வேங்கனி
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
by வேங்கனி
மை தீட்டும் கலை…
by வேங்கனி

சமையல்

காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
by வேங்கனி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
by வேங்கனி
யாருமே சொல்லித்தராத சமையல் குறிப்புகள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க
by வேங்கனி
ஆரோக்கியமான உணவு முறை எது?.. உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்வது இதுதான்!
by வேங்கனி

மருத்துவம்

09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
by இளவரசி
தினசரி ஓட்டம் | உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான அற்புத மருந்து!
by வேங்கனி
காய்ச்சலுக்கு இளநீர் | பலன் அளிக்குமா, பாதுகாப்பானதா?
by வேங்கனி
பேரீச்சம்பழம் அளவோடு சாப்பிடுங்கள், ஆபத்துகளைத் தவிருங்கள்!
by வேங்கனி
சிறுநீரை அடக்கி வைப்பதா? ஆபத்தான விளைவுகள் காத்திருக்கின்றன
by வேங்கனி

சினிமா

ராகவா லோரன்ஸ் – எல்வின் இணைந்து மிரட்டும் ‘புல்லட் ‘ படத்தின் டீஸர் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சாதனை படைத்து வரும் நடிகை அனுஷ்காவின் ‘காடி’ ( Ghatti) பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட அருண் விஜயின் ‘ரெட்ட தல ‘ பட கிளர்வோட்டம்
by பூங்குன்றன்
விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் புதிய படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

போகி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
படை(த்) தலைவன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More