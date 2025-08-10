பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் 474 பேர் கைது! (படங்கள் இணைப்பு)

தடைசெய்யப்பட்ட குழுவான பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக இலண்டனில் நடந்த போராட்டத்தில் 474 பேரை பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
அந்தக் குழுவை ஆதரித்ததற்காக 466 போராட்டக்காரர்களும், பொலிஸ் அதிகாரிகள் மீதான தாக்குதல்களுக்காக ஐந்து பேரும், பொது ஒழுங்கு மீறல்களுக்காக இருவரும், இன ரீதியாக மோசமான குற்றத்திற்காக ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டதாக பெருநகர பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ( Westminster) பாராளுமன்ற சதுக்கத்தில், Defend Our Juries ஏற்பாடு செய்த இந்தப் போராட்டத்தில், “நான் இனப்படுகொலையை எதிர்க்கிறேன். நான் பாலஸ்தீன நடவடிக்கையை ஆதரிக்கிறேன்” என்ற வாசகத்துடன் கூடிய கையால் எழுதப்பட்ட அடையாளங்களை ஏராளமானோர் ஒரே நேரத்தில் ஏந்தியிருந்தனர்.
2000ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாதச் சட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் ஜூலை மாதம் பாலஸ்தீனக் குழுவைத் தடை செய்தது. அதில் உறுப்பினர்களாகவோ அல்லது ஆதரவளிப்பதாகவோ கருதப்படுபவர்களுக்கு, 14 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றச் செயலாக மாற்றப்பட்டது.
மேற்படி போராட்டத்தில் எந்த அதிகாரிகளும் பலத்த காயமடையவில்லை. அதேவேளை, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரே நாளில் பொலிஸாரால் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய கைது எண்ணிக்கை இது என்று பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
பொலிஸாரின் செயற்பாட்டுக்கு உள்துறை செயலாளர் யெவெட் கூப்பர் நன்றி தெரிவித்தார். அத்துடன், வெகுஜன கைதுகள் “ஆழ்ந்த கவலைக்குரியவை” என்று அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் தொண்டு நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சதுக்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளில், முக்கியமாக தரையில் அமர்ந்திருந்த போராட்டக்காரர்களிடையே அதிகாரிகள் நகர்ந்து, அவர்களை அழைத்துச் செல்வது போல் காட்டப்பட்டது.
செயலாக்கத்தின் போது விவரங்களை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய போராட்டக்காரர்கள், பாலஸ்தீன நடவடிக்கைக்கு ஆதரவாக மேலும் எந்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ளக்கூடாது என்ற நிபந்தனைகளுடன் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
தங்கள் விவரங்களைத் தெரிவிக்க மறுத்தவர்கள் அல்லது அடையாளங்களைச் சரிபார்க்க முடியாதவர்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் உள்ள குழுவை ஆதரித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதல் மூன்று பேர் பெயரிடப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
சனிக்கிழமை இங்கிலாந்து முழுவதும் பாலஸ்தீன உரிமை போராட்டங்களை கையாண்டதற்காக பொலிஸாருக்கு நன்றி தெரிவித்த யெவெட் கூப்பர், “குற்றச் செயல்களில் எல்லை மீறிய செயல்கள் மிகக் குறைவு” என்று கூறினார்.
பாலஸ்தீன நடவடிக்கையை ஆதரிக்கும் போராட்டக்காரர்கள் “சட்டத்தின் முழு சக்தியையும் உணர வேண்டும்” என்று பதில் உள்துறை செயலாளர் கிறிஸ் பில்ப் கூறினார்.