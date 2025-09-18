இங்கிலாந்தில் அமெரிக்கா முதலீடு; பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்!

அமெரிக்க ஜனாதபிதி டொனால்ட் டிரம்ப் இங்கிலாந்திற்கு மேற்கொண்டுள்ள அரசு முறைப் பயணத்தின் போது, இங்கிலாந்தில் £150 பில்லியன் முதலீடு செய்ய அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.
இது சாதனை அளவிலான முதலீடாகும். இது இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய வணிக ஒப்பந்தம் என இங்கிலாந்து அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது.
அத்துடன், நாடு முழுவதும் 7,600 உயர்தர வேலைகள் உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த 7,600 வேலைவாய்ப்புகள் யுகே-வின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உருவாக்கப்படும்.
இதில் பெல்ஃபாஸ்டில் (Belfast) 1,000 புதிய வேலைகளும், கிளாஸ்கோ (Glasgow) முதல் வாரிங்டன் (Warrington), மிட்லாண்ட்ஸ் (Midlands) மற்றும் இங்கிலாந்தின் வடகிழக்கு (north-east of England) வரை 6,000 க்கும் மேற்பட்ட வேலைகளும் அடங்கும்.
இந்த முதலீட்டில் பெரும்பான்மையான தொகை, உலகின் மிகப்பெரிய மாற்று சொத்து மேலாளரான பிளாக்ஸ்டோன் (Blackstone) நிறுவனத்திடம் இருந்து வரும். இது அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இங்கிலாந்தில் £90 பில்லியன் முதலீடு செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, மைக்ரோசாப்ட் (Microsoft) அடுத்த 4 ஆண்டுகளில் இங்கிலாந்தில் £22 பில்லியன் செலவிட உறுதியளித்தது.
அதேவேளை, கூகிள் (Google) ஹெர்ட்ஃபோர்ட்ஷையரில் (Hertfordshire) உள்ள அதன் தரவு மையத்தை விரிவாக்க அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் £5 பில்லியன் முதலீடு செய்ய உறுதியளித்தது.
இந்த முதலீடுகள் மருந்துத் துறையில் காணப்பட்ட முதலீட்டு வெளியேற்றத்திற்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த எதிர் சமநிலையாகவும் செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முதலீடுகள், “இங்கிலாந்தின் பொருளாதார வலிமைக்கு ஒரு சான்று மற்றும் நமது நாடு திறந்த, இலட்சியமான மற்றும் வழிநடத்த தயாராக உள்ளது என்பதற்கான ஒரு தைரியமான சமிக்ஞை” என்று இங்கிலாந்து பிரதமர் சர் கீர் ஸ்டார்மர் கூறினார்.
“வேலைவாய்ப்புகள், வளர்ச்சி மற்றும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றை உழைக்கும் மக்களுக்கு நான் உறுதியளித்தேன், இந்த அரசு முறைப் பயணம் அதைத்தான் வழங்குகிறது” என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.