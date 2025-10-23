இங்கிலாந்தை தாக்கவுள்ள பெஞ்சமின் புயல்: காற்று மற்றும் கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை

பருவமழையின் இரண்டாவது புயலான பெஞ்சமின் இங்கிலாந்தை தாக்கும் நிலையில், 75 மைல் வேகத்திற்கும் அதிகமான காற்று மற்றும் பலத்த மழைக்கான எச்சரிக்கையை வானிலை அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.
புயல் பெஞ்சமின் இங்கிலாந்தை கடந்து செல்கிறது, மேலும் 75 மைல் வேகத்திற்கு மேல் காற்று வீசும் என்றும், கனமழை பெய்யும் என்றும் வானிலை அலுவலகம் எச்சரித்துள்ளது.
வியாழன் அன்று இரவு 9 மணி வரை நீடிக்கும் மஞ்சள் வானிலை எச்சரிக்கை, தெற்கு இங்கிலாந்து, கிழக்கு மிட்லாண்ட்ஸ், வேல்ஸின் சில பகுதிகள் மற்றும் யார்க்ஷயர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
புதன்கிழமை மாலை முதல் கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில பகுதிகளில் வியாழன் அதிகாலைக்குள் 50 மி.மீ வரை மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக வடக்கு டெவோன், கார்ன்வால் மற்றும் கிழக்கு இங்கிலாந்து ஆகிய பகுதிகளில் இந்த அளவை மீற வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை அலுவலகம் கூறியுள்ளது.
காற்றுக்கான எச்சரிக்கை: வியாழக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் இரவு 11.59 மணி வரை கிழக்கு இங்கிலாந்து முதல் ஸ்கார்பரோ வரை மற்றொரு காற்றின் எச்சரிக்கை நடைமுறையில் உள்ளது. அங்கு மணிக்கு 75 மைல் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும்.
மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான பகுதிகளில், மணிக்கு 55 மைல் வேகத்தில் காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது, மேலும் கடற்கரைகளுக்கு அருகில் 65 மைல் வேகம் வரை செல்லக்கூடும்.
தென்மேற்கு மற்றும் வேல்ஸ்: வியாழன் அன்று தென்மேற்கு இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸின் சில பகுதிகளான சாமர்செட், டெவோன், கார்ன்வால், ஸ்வான்சீ மற்றும் பெம்ப்ரோக்ஷயர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி மற்றொரு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பகுதியில் பொதுவாக மணிக்கு 45 மைல் வேகத்திலும், கடற்கரைகள் மற்றும் தலைப்பகுதிகளில் 60 மைல் வேகம் வரையிலும் காற்று வீசலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வானிலை அலுவலக வானியலாளர் எய்டன் மெக்கிவர்ன், புதன்கிழமை இரவு முதல் வியாழக்கிழமை வரை குறைந்த அழுத்தத்தால் “மிகவும் நிலையற்ற வானிலை” எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று கூறினார்.
இந்த தாழ்வு மண்டலம், இங்கிலாந்தை கடக்கும்போது ஆழமடைந்து, தெற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைகளில் சூறாவளியுடன் பலத்த காற்றைக் கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளது, சில திறந்த பகுதிகளில் மணிக்கு 60 மைல் வேகத்திலும், சில இடங்களில் அதைவிட சற்று அதிகமாகவும் காற்று வீசும் அபாயம் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.