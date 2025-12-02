WhatsApp
Tuesday, December 2, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இங்கிலாந்தில் மேலும் 12 கைதிகள் தவறுதலாக விடுவிப்பு – அவர்களில் இருவர் தலைமறைவு!

இங்கிலாந்தில் மேலும் 12 கைதிகள் தவறுதலாக விடுவிப்பு – அவர்களில் இருவர் தலைமறைவு!

இங்கிலாந்தில் கடந்த மூன்று வாரங்களில் மேலும் 12 கைதிகள் தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர்களில் இருவர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர் என்றும் நீதித்துறை செயலாளர் டேவிட் லாம்மி, பிபிசிக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

இவ்வாண்டு ஏப்ரல் மற்றும் ஒக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையில் தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட 91 கைதிகளுக்கு மேலாக மேற்படி 12 கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

டேவிட் லாம்மி, பிபிசியிடம் பேசுகையில், சிறைகள் இன்னும் காகித அடிப்படையிலான அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதால், மனிதப் பிழைகள் எப்போதும் இருக்கும் என்றும், ஒரு முற்றிலும் டிஜிட்டல் அமைப்பு பின்பற்றப்பட்டவுடன் நிலைமை மேம்படும் என்றும் கூறினார்.

இதேவேளை, குறித்த தவறுகளைத் தீர்க்கும் நடவடிக்கையாக, மனிதப் பிழையைக் குறைக்கவும் மற்றும் காகித அடிப்படையிலான அமைப்பை மேம்படுத்தவும் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கருவிகளுக்காக £10 மில்லியன் வரை முதலீடு செய்ய இங்கிலாந்து அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

தலைமறைவாகியுள்ள இரண்டு கைதிகளும் வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களோ அல்லது பாலியல் குற்றவாளிகளோ அல்ல என்று தனக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் நீதித்துறை செயலாளர் டேவிட் லாம்மி பிபிசியிடம் தெரிவித்தார்.

அத்துடன், தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் ஒரு அதிவேக உயர்வு இருந்தது. ஆனால், அது இப்போது கீழ்நோக்கிய பாதையில் உள்ளது என்று லாம்மி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டில் 115 இல் இருந்து அடுத்த ஆண்டில் 262ஆக கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த உயர்வு குறித்து லாம்மி ஒப்புக்கொண்டார்.

“நான் அதைக் குறைக்க விரும்புகிறேன். ஆனால், நாம் ஒரு மலையில் ஏற வேண்டும்” என்றும் கூறினார். முந்தைய கன்சர்வேடிவ் அரசாங்கத்தின் கீழ் 6,000 அதிகாரிகளை இழந்ததே இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு பகுதி காரணம் என்றும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.

14 வயது சிறுமி மற்றும் ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஹதூஷ் கெபட்டு (Hadush Kebatu) தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட பின்னர், கைதிகள் தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் பொதுக் கவனத்தைப் பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இளவரசி

