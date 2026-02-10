இலண்டன் தமிழ் சந்தை 2026: பிரமாண்டமான வர்த்தகத் திருவிழாவிற்கு முன்பதிவுகள் ஆரம்பம்!

பிரித்தானியத் தமிழ் வர்த்தக சபை (British Tamil Chamber of Commerce) பெருமையுடன் நடத்தும் “இலண்டன் தமிழ் சந்தை 2026” (London Tamil Market 2026) எதிர்வரும் 2026 மார்ச் 7 மற்றும் 8 ஆகிய திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த முறை இலண்டன் தமிழ் சந்தை, ஹேய்ஸில் (Hayes) உள்ள ‘கிரிஸ்டல் பேன்குவெட்டிங் ஹால்’ (Crystal Banqueting Hall – Crystal Hayes) என்ற புதிய மற்றும் விசாலமான இடத்தில் நடைபெறுகிறது (முகவரி: 466-468, Uxbridge Rd, Hayes UB4 0SD).
பார்வையாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு சிறந்த அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், முதல் முறையாக இரண்டு தளங்களில் உள்ள இரண்டு அரங்குகள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.
அரங்கு 1 (தரை தளம்): இது சேவைகள் மற்றும் B2B (வர்த்தகர்களுக்கு இடையிலான) ரீதியிலான நிறுவனங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரங்கு 2 (மேல் தளம்): இது வர்த்தகம் மற்றும் பொதுமக்கள் நேரடியாகப் பொருட்களை வாங்கும் பகுதியாகச் செயல்படும்.
2010ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பிரித்தானியத் தமிழ் வர்த்தக சபை, உலகளாவிய தமிழ் வர்த்தக சமூகத்தின் சமூக-பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.
இந்த நிகழ்வில் வர்த்தக தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதுடன், கலை நிகழ்ச்சிகள், நேரடி இசை மற்றும் சுவையான உணவுகள் என கலாசார கொண்டாட்டங்களும் நடைபெறும்.
தமிழ் தொழில்முனைவோர், படைப்பாளர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் தங்களின் தயாரிப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தவும், புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சென்றடையவும் இது ஒரு சிறந்த தளமாகும்.
இதற்கான கடை (Stall) முன்பதிவுகள் இப்போது நேரலையில் (Live) உள்ளன. விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான இடங்களை விரைவாக இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
பிரித்தானியத் தமிழ் வர்த்தகர்கள் இந்த மகத்தான சங்கமத்தில் இணைந்து உங்கள் வர்த்தகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுமாறு பிரித்தானியத் தமிழ் வர்த்தக சபை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
முழுமையான விவரங்களுக்கு https://www.tamilchamberofcommerce.org.uk/london-tamil-market/ltm-2026/ என்ற இணைய முகவரியைப் பார்வையிடுங்கள்.