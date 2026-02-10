எப்ஸ்டீன் சர்ச்சை சூடுபிடிப்பு: ஆண்ட்ரூவின் முன்னாள் மனைவி தொடர்பாக புதிய குற்றச்சாட்டு

இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளவரசர் ஆண்ட்ரூ, அமெரிக்க தொழிலதிபர் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான சர்ச்சையால் நீண்ட காலமாக விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறார். சிறுமிகள் மற்றும் இளம்பெண்கள் தொடர்பான கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்ட எப்ஸ்டீனுடன் ஆண்ட்ரூவுக்கு இருந்த தொடர்பு வெளிச்சத்துக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து, அரச குடும்பம் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியது.
இந்த விவகாரம் தொடர்ச்சியாக, ஆண்ட்ரூவின் முன்னாள் மனைவி சாரா ஃபெர்குசன் தொடர்பாகவும் புதிய குற்றச்சாட்டுகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. சமீபத்தில் வெளியாகியதாக கூறப்படும் சில ஆவணங்களில், சாரா ஃபெர்குசன் மற்றும் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் இடையே நெருக்கமான தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை தூண்டும் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அமெரிக்க நீதித்துறையால் வெளியிடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும் எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ஆவணங்களில், சாரா ஃபெர்குசன் எப்ஸ்டீனுக்கு அனுப்பியதாக கூறப்படும் சில மின்னஞ்சல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் அடிப்படையில் இருவருக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் என சில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. எனினும், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இதே விவகாரம் குறித்து அரச குடும்ப வரலாற்றாசிரியரும் எழுத்தாளருமான ஆண்ட்ரூ லோனி, ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியில் கருத்து தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆண்ட்ரூ மற்றும் எப்ஸ்டீனுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் இடையே இருந்த உறவுகள் குறித்து அவர் விளக்கமளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், சாரா ஃபெர்குசன், இளவரசர் ஆண்ட்ரூவுடன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஜான் பிரையன் என்ற நபருடன் நெருக்கமாக இருந்ததாக கடந்த காலத்தில் சர்ச்சைகள் எழுந்திருந்தன. குறிப்பாக 1992ஆம் ஆண்டு வெளியான புகைப்படங்கள் அப்போது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந்தப் புதிய தகவல்கள் மீண்டும் இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தைச் சுற்றியுள்ள சர்ச்சைகளை அதிகரித்துள்ளன. இருப்பினும், வெளியான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ விளக்கங்கள் வெளியாகவில்லை.