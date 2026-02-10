WhatsApp
Tuesday, February 10, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பிரதமருக்கு தொடரும் நெருக்கடி: அமைச்சரவை ஆதரவு அளித்தாலும் அரசியலில் பரபரப்பு!
எப்ஸ்டீன் சர்ச்சை சூடுபிடிப்பு: ஆண்ட்ரூவின் முன்னாள் மனைவி தொடர்பாக புதிய...
யாழ்ப்பாணத்தில் பொலிஸார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 17 வயது இளைஞன்...
இலண்டன் தமிழ் சந்தை 2026: பிரமாண்டமான வர்த்தகத் திருவிழாவிற்கு முன்பதிவுகள்...
இந்திய ஐ.டி ஊழியர் கனடாவில் சுட்டுக் கொலை: பெங்களூரை சேர்ந்த...
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு...
பிரதமருக்கு தொடரும் நெருக்கடி: அமைச்சரவை ஆதரவு அளித்தாலும் அரசியலில் பரபரப்பு!

written by இளவரசி
பிரதமருக்கு தொடரும் நெருக்கடி: அமைச்சரவை ஆதரவு அளித்தாலும் அரசியலில் பரபரப்பு!

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், தனது பதவியை இராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வரும் நிலையில், அவரது அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக அணிதிரண்டுள்ளனர்.

“லேபர் கட்சி நேற்று ஒரு ஆபத்தான விளிம்பில் இருந்தது. ஆனால் இறுதியில் பிரதமரை ஆதரிக்க முடிவு செய்துள்ளது” என எட் மிலிபான்ட் (Ed Miliband) தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவுக்கான முன்னாள் தூதர் பீட்டர் மண்டெல்சன் (Peter Mandelson) மீதான பொது அலுவலகத்தில் நடந்த முறைகேடு குறித்த புகாரை மெட்ரோபாலிட்டன் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. இந்த விசாரணை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அமைச்சர்கள் மண்டெல்சனுடன் பரிமாறிக்கொண்ட குறுஞ்செய்திகளை தாங்களாகவே வெளியிட வேண்டாம் என்று அமைச்சரவை அலுவலகம் எச்சரித்துள்ளது. ஏற்கெனவே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வெஸ் ஸ்டீரிட்டிங் (Wes Streeting) தனது குறுஞ்செய்திகளை வெளியிட்ட நிலையில், ஏனைய அமைச்சர்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

ஸ்காட்லாந்து லேபர் கட்சித் தலைவர் அனஸ் சர்வார் (Anas Sarwar), ஸ்டார்மர் பதவி விலக வேண்டும் என்று பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுத்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஸ்டார்மரின் தலைமை எதிர்வரும் தேர்தல்களில் கட்சியின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பாதிக்கும் என்று சர்வார் கருதுகிறார். இருப்பினும், துணைப் பிரதமர் டேவிட் லாமி மற்றும் பிற அமைச்சர்கள் ஸ்டார்மருக்கு வழங்கப்பட்ட மக்கள் ஆணையை மதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

முக்கிய அதிகாரிகளின் இராஜினாமா அரசியல் அழுத்தம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பிரதமரின் தலைமை ஆலோசகர் (Chief of Staff) மோர்கன் மெக்ஸ்வீனி (Morgan McSweeney) மற்றும் தகவல் தொடர்பு இயக்குனர் டிம் ஆலன் (Tim Allan) ஆகியோர் அண்மையில் தங்கள் பதவிகளை இராஜினாமா செய்துள்ளனர். அமைச்சரவை செயலாளர் கிறிஸ் வார்மால்டும் விரைவில் பதவி விலகுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் கெமி பாடெனோக் (Kemi Badenoch), லேபர் கட்சி ஸ்டார்மர் மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஸ்டார்மர் பதவி விலகுவது “எப்போது நடக்கும் என்பதுதான் கேள்வி, நடக்குமா என்பது அல்ல” என்று அவர் காரசாரமாக விமர்சித்துள்ளார்.

வேல்ஸ் முதலமைச்சர் எலுனெட் மோர்கன் (Eluned Morgan) ஸ்டார்மருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள போதிலும், மண்டெல்சன் நியமனம் தொடர்பான விவகாரங்கள் சரியாகக் கையாளப்படவில்லை என்று தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பிரதமர் வேல்ஸ் மக்களுக்காகச் செயல்படுகிறாரா என்பதே தனது இறுதித் தேர்வு என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போது அமைச்சரவையின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளதால் ஸ்டார்மர் தனது பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.

இருப்பினும், மே மாதம் நடைபெறவுள்ள தேர்தல்கள் அவரது தலைமைக்கு ஒரு முக்கிய சோதனையாக இருக்கும் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?
மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்
காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மகளிர்

காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்தங்கள்
கடன் தொல்லை நீங்க வீட்டில் மணி பிளான்ட்டை வையுங்கள்
பெண்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதோ!
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
சமையல்

வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
சினிமா

பிரேக் -அப் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியை சுவராசியமாக பேசும் ‘பூக்கி’

மசாலா மணத்துடன் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுனின் ‘சீதா பயணம் ‘ முன்னோட்டம்
ரீ ரிலீஸாகும் டி. ராஜேந்தரின் ‘உயிருள்ள வரை உஷா’
ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்
விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு
விமர்சனம்

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
