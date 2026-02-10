பிரதமருக்கு தொடரும் நெருக்கடி: அமைச்சரவை ஆதரவு அளித்தாலும் அரசியலில் பரபரப்பு!

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், தனது பதவியை இராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வரும் நிலையில், அவரது அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக அணிதிரண்டுள்ளனர்.
“லேபர் கட்சி நேற்று ஒரு ஆபத்தான விளிம்பில் இருந்தது. ஆனால் இறுதியில் பிரதமரை ஆதரிக்க முடிவு செய்துள்ளது” என எட் மிலிபான்ட் (Ed Miliband) தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவுக்கான முன்னாள் தூதர் பீட்டர் மண்டெல்சன் (Peter Mandelson) மீதான பொது அலுவலகத்தில் நடந்த முறைகேடு குறித்த புகாரை மெட்ரோபாலிட்டன் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. இந்த விசாரணை பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, அமைச்சர்கள் மண்டெல்சனுடன் பரிமாறிக்கொண்ட குறுஞ்செய்திகளை தாங்களாகவே வெளியிட வேண்டாம் என்று அமைச்சரவை அலுவலகம் எச்சரித்துள்ளது. ஏற்கெனவே சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வெஸ் ஸ்டீரிட்டிங் (Wes Streeting) தனது குறுஞ்செய்திகளை வெளியிட்ட நிலையில், ஏனைய அமைச்சர்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
ஸ்காட்லாந்து லேபர் கட்சித் தலைவர் அனஸ் சர்வார் (Anas Sarwar), ஸ்டார்மர் பதவி விலக வேண்டும் என்று பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுத்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஸ்டார்மரின் தலைமை எதிர்வரும் தேர்தல்களில் கட்சியின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பாதிக்கும் என்று சர்வார் கருதுகிறார். இருப்பினும், துணைப் பிரதமர் டேவிட் லாமி மற்றும் பிற அமைச்சர்கள் ஸ்டார்மருக்கு வழங்கப்பட்ட மக்கள் ஆணையை மதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
முக்கிய அதிகாரிகளின் இராஜினாமா அரசியல் அழுத்தம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பிரதமரின் தலைமை ஆலோசகர் (Chief of Staff) மோர்கன் மெக்ஸ்வீனி (Morgan McSweeney) மற்றும் தகவல் தொடர்பு இயக்குனர் டிம் ஆலன் (Tim Allan) ஆகியோர் அண்மையில் தங்கள் பதவிகளை இராஜினாமா செய்துள்ளனர். அமைச்சரவை செயலாளர் கிறிஸ் வார்மால்டும் விரைவில் பதவி விலகுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் கெமி பாடெனோக் (Kemi Badenoch), லேபர் கட்சி ஸ்டார்மர் மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஸ்டார்மர் பதவி விலகுவது “எப்போது நடக்கும் என்பதுதான் கேள்வி, நடக்குமா என்பது அல்ல” என்று அவர் காரசாரமாக விமர்சித்துள்ளார்.
வேல்ஸ் முதலமைச்சர் எலுனெட் மோர்கன் (Eluned Morgan) ஸ்டார்மருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள போதிலும், மண்டெல்சன் நியமனம் தொடர்பான விவகாரங்கள் சரியாகக் கையாளப்படவில்லை என்று தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பிரதமர் வேல்ஸ் மக்களுக்காகச் செயல்படுகிறாரா என்பதே தனது இறுதித் தேர்வு என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தற்போது அமைச்சரவையின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளதால் ஸ்டார்மர் தனது பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
இருப்பினும், மே மாதம் நடைபெறவுள்ள தேர்தல்கள் அவரது தலைமைக்கு ஒரு முக்கிய சோதனையாக இருக்கும் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.