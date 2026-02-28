மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுத் தாக்குதல்; ஈரானும் பதில் தாக்குதல்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான் மீது “பெரிய அளவிலான போர் நடவடிக்கைகள்” தொடங்கியுள்ளதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இஸ்ரேலுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதலில் ஈரானின் உயர்மட்ட அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்புத் தலைவர்கள் கூடும் இடங்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் என்று டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
தெஹ்ரானில் உள்ள ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனியின் அலுவலகம் மற்றும் அதிபர் அலுவலகம் ஆகியவை தாக்குதலுக்கு உள்ளானதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஈரானின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள மினாப் (Minab) மாவட்டத்தில் ஒரு சிறுமிகள் பள்ளியின் மீது நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதலில் குறைந்தது 53 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 63 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக ஈரான் அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்தத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து ஈரானில் இணையச் சேவை முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரான் தரப்பிலிருந்து இஸ்ரேல் மீதும், அண்டை நாடுகளான கட்டார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத் மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவத் தளங்கள் மீதும் ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க கடற்படையின் ஐந்தாவது படைப்பிரிவின் (Fifth Fleet) சேவை மையம் தாக்கப்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜோர்டான் தனது வான்பரப்பிற்குள் வந்த இரண்டு ஏவுகணைகளைச் சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளது.
ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி, இந்தத் தாக்குதலை “முற்றிலும் தூண்டப்படாத மற்றும் சட்டவிரோதமானது” என்று வர்ணித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் இந்த நடவடிக்கையை “ஆபத்தானது” மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தை மீறுவதாகும் என்று ரஷ்யா கூறியுள்ளது.
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் ஆகிய நாடுகள் பதற்றத்தைத் தணிக்கவும், குடிமக்களைப் பாதுகாக்கவும் அனைத்துத் தரப்பினரையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன.
போர் பதற்றம் காரணமாக பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் (British Airways), எமிரேட்ஸ் (Emirates), விஸ் ஏர் (Wizz Air) மற்றும் லுஃப்தான்சா (Lufthansa) உள்ளிட்ட பல முக்கிய விமான நிறுவனங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான தங்களது விமான சேவைகளை உடனடியாக இரத்து செய்துள்ளன அல்லது வேறு பாதையில் திருப்பி விட்டுள்ளன.