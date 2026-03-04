இலங்கை கடற்பரப்பிற்கு அருகே ஈரானிய போர்க்கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்டது!

இலங்கையின் தெற்கு கடற்கரைக்கு அருகே இந்தியப் பெருங்கடலில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஈரானிய கடற்படைக்கு சொந்தமான IRIS Dena என்ற போர்க்கப்பல் தாக்கப்பட்டு, கடலில் மூழ்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இச்சம்பவம் இலங்கையின் தெற்குப் பகுதியில் இருந்து சுமார் 25 மைல் தொலைவில், இலங்கை கடற்பரப்பிற்கு வெளியே இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. சுமார் 180 மாலுமிகள் பயணித்திருந்த இந்தக் கப்பல் இன்று (04) அதிகாலை அவசர ஆபத்துச் சைகை அனுப்பிய பின்னர் கடலில் மூழ்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த விபத்தில் 101 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும், 78 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் கூறுகின்றன. காயமடைந்தவர்களில் 32 பேர் காலி போதனா வைத்தியசாலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கையின் வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜித ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் பிராந்திய ராணுவ பதற்றத்தின் பின்னணியில் இந்தத் தாக்குதல் இடம்பெற்றிருக்கலாம் என எதிர்க்கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். குறிப்பாக அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையிலான மோதல் சூழ்நிலையுடன் இந்தச் சம்பவம் தொடர்புடையதா என்பது குறித்து சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.
ஒரு வெளிநாட்டு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கடல்சார் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இருப்பினும், இதனை இலங்கை அதிகாரிகள் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. தாக்குதல் நடத்திய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதிலும் தெளிவு இல்லை.
தற்போது இலங்கை கடற்படையின் இரண்டு கப்பல்களும் ஒரு விமானமும் சர்வதேச கடல்சார் நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. சம்பவத்தின் துல்லியமான காரணத்தைக் கண்டறிய மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.