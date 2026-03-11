ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு

முன்னணி இசையமைப்பாளரும், நட்சத்திர நடிகருமான ஜீ . வி. பிரகாஷ் குமார் நடிப்பில் தயாராகி வரும் ‘ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘துரு துரு’ எனும் இரண்டாவது பாடலும், பாடலுக்கான லிரிக்கல் விடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படத்தில் ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார், அப்பாஸ், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா , ஜோர்ஜ் மரியன், கீதா கைலாசம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். மதன் கிறிஸ்டோபர் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்திருக்கிறார். பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய இந்த திரைப்படத்தை பியான்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஜெய்வரதா தயாரித்திருக்கிறார்.
எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘நெஞ்சோட நானும் பத்து மாசம் ..’ எனத் தொடங்கும் இரண்டாவது பாடலும், பாடலுக்கான லிரிக்கல் விடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாடலை பாடலாசிரியர் விவேக் எழுத பின்னணி பாடகர் கங்கை அமரன் மற்றும் ஜாஹன் ஆகியோர் இணைந்து பாடியிருக்கிறார்கள். தந்தையின் பாசத்தை விவரிக்கும் இந்த பாடல் அனைவரது கவனத்தையும் கவர்ந்திருக்கிறது.