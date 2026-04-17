Friday, April 17, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்க இயன்ற அனைத்தையும் செய்வேன்: இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாரி, மேகன் தம்பதி: போண்டி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர்...
by இளவரசி
ஹோர்முஸ் நீரிணையை திறப்பது குறித்து பாரிஸில் உலக தலைவர்கள் அவசர...
by இளவரசி
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: குஷ்பு பயணித்த ஹெலிகாப்டரில் திடீர் சோதனை!
by இளவரசி
கசப்பு இல்லாமல் பாகற்காய் புளி குழம்பு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 17 ஏப்ரல் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இஸ்ரேல் – லெபனான் இடையே 10 நாட்கள் யுத்த நிறுத்தம்...
by இளவரசி
ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் புதிய படம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாரி, மேகன் தம்பதி: போண்டி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர் பிழைத்தவர்களை சந்தித்தனர்!

written by இளவரசி 1 minutes read
ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாரி மேகன் தம்பதி: போண்டி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர் பிழைத்தவர்களை சந்தித்தனர்!

இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் தம்பதியினர், ஆஸ்திரேலியாவிற்கு மேற்கொண்டுள்ள பயணத்தின் நான்காவது நாளில் சிட்னியில் உள்ள போண்டி கடற்கரைக்குச் சென்று (Bondi Beach), அங்கு நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் அவசர கால மீட்புப் பணியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

கடந்தாண்டு டிசெம்பர் மாதம் ஹனுக்கா (Hannukah) கொண்டாட்டத்தின் போது நடந்த அந்தத் தாக்குதலில் 15 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 40 பேர் காயமடைந்தனர்.

இந்தச் சந்திப்பின் போது, தங்கள் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் முயற்சியில் உயிர்பிழைத்த ஜெசிகா சாப்னிக் கான் மற்றும் எலோன் ஜிசர் ஆகியோரை இளவரசர் ஹாரியும் மேகனும் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.

மேலும், தாக்குதலின் போது பொதுமக்களைப் பாதுகாத்த ஹீரோக்களாகப் போற்றப்படும் போண்டி கடற்கரை உயிர் காக்கும் வீரர்களையும் அவர்கள் சந்தித்தனர்.

சிட்னி யூத அருங்காட்சியகத்தின் பிரதிநிதிகள் இந்த வருகையை “மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது” என்று விவரித்தனர்.

ஹாரி, மேகன் தம்பதி தற்போது அரச குடும்பத்தின் பணிபுரியும் உறுப்பினர்களாக இல்லாததால், இந்தப் பயணம் ஒரு தனிப்பட்ட பயணமாகவே கருதப்படுகிறது.

இந்தப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, சிட்னியில் நடைபெறும் ஒரு மகளிர் கருத்தரங்கில் மேகன் கலந்துகொள்ள உள்ளார்; இதற்கான விஐபி டிக்கெட் விலை சுமார் 3,199 ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் (£1,696) ஆகும். மேலும், அவர் ‘மாஸ்டர் செஃப் ஆஸ்திரேலியா’ (MasterChef Australia) நிகழ்ச்சியில் விருந்தினர் நடுவராகவும் பங்கேற்க உள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் ஹாரி மேகன் தம்பதி: போண்டி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிர் பிழைத்தவர்களை சந்தித்தனர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்க இயன்ற அனைத்தையும் செய்வேன்: இங்கிலாந்து...

ஹோர்முஸ் நீரிணையை திறப்பது குறித்து பாரிஸில் உலக தலைவர்கள் அவசர...

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்: குஷ்பு பயணித்த ஹெலிகாப்டரில் திடீர் சோதனை!

இஸ்ரேல் – லெபனான் இடையே 10 நாட்கள் யுத்த நிறுத்தம்...

ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் புதிய படம்

கர்ப்பிணி, வயிற்றில் இருந்த குழந்தை உயிரிழப்பு சம்பவத்தில் இரு பொலிஸ்...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 17 ஏப்ரல் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்!
கர்ப்பிணி, வயிற்றில் இருந்த குழந்தை உயிரிழப்பு சம்பவத்தில் இரு பொலிஸ் அதிகாரிகள் மீது குற்றச்சாட்டு!
இலண்டன் நுண்கலை அகாடமிக்கான ஆசிரிய டிப்ளோமா தேர்வு அவைக்காற்றுகை
இஸ்ரேல் – லெபனான் இடையே 10 நாட்கள் யுத்த நிறுத்தம் அமலுக்கு வந்தது

ஆன்மீகம்

2026 பராபவ ஆண்டு முக்கிய பொது பலன்கள்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 05 மார்ச் 2026: இன்று எதிர்பாராத வருமானம்...
by இளவரசி
மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி

மகளிர்

காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி

சமையல்

கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை… எப்படி சமைப்பது?
by இளவரசி
இட்லி–தோசைக்கு சிக்கன் தொக்கு ரெசிபி!
by இளவரசி
கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
by இளவரசி
பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் புதிய படம்

by பூங்குன்றன்
கங்கை அமரன் நடிக்கும் ‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஜனநாயகன்’ படக்குழு கடும் எச்சரிக்கை
by பூங்குன்றன்
விரைவில் திரைப்படமாகவுள்ள தீபச்செல்வனின் நாவல்
by பூங்குன்றன்
போதை பொருள் பாவனை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் புது முகங்களின் ‘ முதற்கனல்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சாத்தான் தி டார்க்: திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும் சிகைக்கொற்றன் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையிலே போர்த்துக்கேயர் | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
புடினின் நிழல் கடற்படை மீது தாக்குதல்களுக்கு பிரிட்டன் பச்சைக்கொடி | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தமிழர்களின் பிரச்சினையை 1965இல் ஏற்றுக்கொண்ட டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
“செய்தியாளர்” என அங்கீகரித்துப் பதிவு செய்யும் அமைப்பு இலங்கையில் இல்லை | அ....
by பூங்குன்றன்

