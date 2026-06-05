விமானத்தில் தவறாக நடந்துகொண்டால் அனைத்து விமான நிறுவனங்களிலும் தடை? புதிய திட்டம்!

இங்கிலாந்தில் விமானப் பயணங்களின் போது அதிகரித்து வரும் தவறான மற்றும் ஒழுங்கீனமான நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், அரசு மற்றும் விமான நிறுவனங்கள் இணைந்து புதிய நடவடிக்கையை பரிசீலித்து வருகின்றன. இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்தால், விமானத்தில் தவறான நடத்தையில் ஈடுபடும் பயணிகள் ஒரு விமான நிறுவனத்திலிருந்து மட்டுமல்லாமல், இங்கிலாந்தில் செயல்படும் அனைத்து விமான நிறுவனங்களிலும் பயணம் செய்வதிலிருந்து தடை செய்யப்படலாம்.
தற்போது ஒரு விமான நிறுவனம் ஒரு பயணியை கருப்புப் பட்டியலில் சேர்த்தாலும், அவர் மற்றொரு விமான நிறுவனத்தின் மூலம் டிக்கெட் பதிவு செய்து பயணம் செய்ய முடியும். இதனால், மீண்டும் மீண்டும் தவறான நடத்தையில் ஈடுபடும் சிலர் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து வருகின்றனர். இந்த குறைபாட்டை நீக்குவதற்காகவே புதிய திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய யோசனையின்படி, விமானப் பயணத்தின் போது வன்முறை, மிரட்டல், வாய்வழி அவதூறு, பணியாளர்களை துன்புறுத்துதல் அல்லது பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பயணிகளின் விவரங்கள் மத்திய தரவுத்தளத்தில் பதிவு செய்யப்படும். அந்த தகவல்களை அனைத்து விமான நிறுவனங்களும் பரிமாறிக் கொள்ளும் வகையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட உள்ளது.
இதன்மூலம், ஒரு விமான நிறுவனத்தால் தடை செய்யப்பட்ட பயணி மற்றொரு நிறுவனத்தின் மூலம் பயணம் செய்ய முடியாத நிலை உருவாகும். குறிப்பாக தொடர்ந்து ஒழுங்கீனமான நடத்தையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனினும், இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சில சட்ட சவால்கள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தரவு பாதுகாப்பு சட்டமான GDPR விதிமுறைகள் காரணமாக பயணிகளின் தனிப்பட்ட தகவல்களை நிறுவனங்களுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனால், சட்ட மாற்றம் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்தலாம் என்பது குறித்து இங்கிலாந்து அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது.
அண்மைக் காலங்களில் விமானப் பயணங்களின் போது பயணிகளுக்கிடையேயான மோதல்கள், பணியாளர்களிடம் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்வது, விமானியின் அறைக்குள் நுழைய முயற்சிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய செயல்கள் பயணிகள் மற்றும் விமானப் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படுகின்றன.
சில விமான நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக Jet2 நிறுவனம், மிகவும் மோசமான ஒழுங்கீன நடத்தையில் ஈடுபட்ட சில பயணிகளுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பயணத் தடை விதித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இங்கிலாந்தின் விமான நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் Airlines UK அமைப்பும் இந்த புதிய திட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. திட்டம் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வந்தால், விமானப் பயணங்களில் ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் பயணிகளின் நலன் ஆகியவை மேலும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.