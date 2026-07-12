நோர்வேஜியன் ஏர் நிறுவனம் தனது இலச்சினையை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸின் இலச்சினையாக மாற்றியது

இங்கிலாந்து மற்றும் நோர்வே நாடுகளுக்கு இடையிலான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை (FIFA World Cup) கால்பந்து போட்டியின் முடிவைத் தொடர்ந்து, நோர்வேஜியன் ஏர் (Norwegian Air) நிறுவனம் ஒரு சுவாரஸ்யமான பந்தயத்தில் தோற்றதால், தனது சமூக வலைதள அடையாளத்தை தற்காலிகமாக மாற்றியுள்ளது.
இந்தக் கால்பந்து போட்டியின் காலிறுதிக்கு முன்னதாக, சமூக வலைதளத்தில் ஒரு நட்பு ரீதியான பந்தயம் உருவானது.
அதன்படி, எந்த நாட்டின் அணி போட்டியில் தோற்கிறதோ, அந்த நாட்டின் விமான நிறுவனம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் சுயவிவரப் படமாக (Profile Picture) வெற்றி பெற்ற நாட்டின் விமான நிறுவன இலச்சினையை (Logo) ஒரு நாள் முழுவதும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
இந்தச் சவாலை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் ஏற்றுக்கொண்டது.
நோர்வே மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், கூடுதல் நேரத்தில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நோர்வேயை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
தனது பந்தயத்தின் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில், நோர்வேஜியன் ஏர் நிறுவனம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் இலச்சினையை பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸின் புகழ்பெற்ற ‘Speedmarque’ இலச்சினையாக மாற்றியது.
அத்துடன், அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து அணிக்கும் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸுக்கும் தனது வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தது.
விமான நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான இந்த விளையாட்டுத்தனமான அணுகுமுறை சமூக வலைதளங்களில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இது மில்லியன் கணக்கான பார்வைகளைப் பெற்றதுடன், உலகளாவிய ரீதியில் தங்களது நிறுவனத்தின் மீதான ஈடுபாட்டை (Engagement) அதிகரிக்க ஒரு பெரும் வெற்றியாக அமைந்ததாக நோர்வேஜியன் ஏர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.