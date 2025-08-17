WhatsApp
Sunday, August 17, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

பணிப்பெண்களின் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தால் முடங்கியுள்ள ‘ஏர் கனடா’!
by இளவரசி
அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
ஸ்பெயினின் 14 இடங்களில் பயங்கர காட்டுத்தீ!
by இளவரசி
விமானி அறைக்கதவை திறந்த ‘பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ்’ விமானி இடைநீக்கம்!
by இளவரசி
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலே குழந்தையை பிரசவித்த இங்கிலாந்து பெண்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மகளிர் அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?

அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?

இன்று அழகு சாதனங்கள் என்பது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கட்டாயம் இருக்கும் முக்கிய பொருள். சரும பராமரிப்பு முதல் ஒப்பனை வரை, பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆண்களும் இவற்றை பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் உலகளவில் இது ஒரு பில்லியன் டாலர் சந்தையாக வளர்ந்துள்ளது.

இந்த வளர்ச்சியை தவறாக பயன்படுத்தும் சில நிறுவனங்கள், பிரபலமான பிராண்டுகளின் பெயரில் போலி அழகு சாதனங்களை தயாரித்து, அதை குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்து வருகின்றன. இந்த போலி பொருட்கள் உங்கள் தோலை கெடுத்து விடும் அபாயம் இருக்கிறது.

ஆகவே, உண்மையான தயாரிப்பை போலியானதிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை உங்கள் அடுத்த அழகு சாதனப் பொருள் வாங்கும் போது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

🔹 1. விலை சிக்கனமா? சந்தேகப்படுங்க!

புகழ்பெற்ற பிராண்டுகள், சிறந்த தரம், பாதுகாப்பான மூலப்பொருட்கள் ஆகியவற்றுக்காக உயர்ந்த விலையை வாங்குகின்றன.

அவற்றை நீங்கள் அதிக தள்ளுபடியில் அல்லது சலுகை விலையில் பார்த்தால், அது போலியானதா என தயக்கம் கொள்ள வேண்டும்.

“அது ஒரு நல்ல டீல் போல” என்பதற்குப் பதில், “அது ஒரு சதியோ?” என்று சிந்தியுங்கள்.

🔹 2. மூலப்பொருள் பட்டியலை கவனியுங்கள்

உண்மையான தயாரிப்புகள் அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களை தெளிவாகவும் முழுமையாகவும் பட்டியலிடும்.

போலி தயாரிப்புகள், பொதுவான மற்றும் நம்ப முடியாத பொருட்கள் மட்டுமே குறிப்பிடும்.

சில நேரங்களில் தேவையான முக்கிய பொருட்கள் இல்லாமலும் இருக்கும்.
📝 பிராண்ட் வேப்சைட்டில் உள்ள உண்மையான பட்டியலுடன் ஒப்பிடுங்கள்.

🔹 3. பேக்கேஜிங் சொல்லும் உண்மை

உண்மையான தயாரிப்புகள் அழகாக, தரமான பேக்கேஜிங்குடன், தெளிவான எழுத்துகள் மற்றும் சரியான லோகோவுடன் வரும்.

போலி தயாரிப்புகள் பெரும்பாலும்:

மங்கலான அச்சு

தவறான எழுத்துப்பிழைகள்

தட்டையான அல்லது குப்பையான பெட்டிகள்
ஆகியவற்றுடன் இருக்கும்.
🔍 கண்ணைக் கூர்மையாக்கி பாருங்கள் — சிறிய பிழைகளே பெரிய சிக்கல்களுக்கு வழி காட்டும்.

🔹 4. அங்கீகாரங்களும் முத்திரைகளும் முக்கியம்

சருமத்துடன் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் பெரும்பாலும் FDA, ISO போன்ற சான்றுகளுடன் வரவேண்டும்.

பேக்கேஜிங்கில் அவற்றின் லோகோக்கள், சான்றிதழ் எண்கள் இருப்பதை சரிபார்க்கவும்.

ஏதேனும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை, Cruelty-Free, Vegan, Eco-Friendly போன்ற முத்திரைகள் இருந்தால் கூடுதல் நம்பிக்கை கிடைக்கும்.
❗️இந்த முத்திரைகள் இல்லையெனில், தயாரிப்பின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குரியது.

🔹 5. வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்களை புறக்கணிக்காதீர்கள்

Amazon, Flipkart போன்ற தளங்களில் வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள் உண்மையை பேசும்.

தயாரிப்பைப் பற்றி புகழ்ச்சி மட்டுமல்ல, எதிர்மறையான விமர்சனங்களையும் கவனியுங்கள்.

“பேக்கேஜ் சேதமடைந்தது”, “சுவை வித்தியாசமாக உள்ளது”, “சருமத்தில் அலர்ஜி ஏற்படுகிறது” போன்ற கருத்துகள் இருந்தால், அந்த தயாரிப்பைத் தவிர்ப்பது சிறந்தது.

🙋‍♀️ அழகு என்பது வெளிப்படையாக மட்டுமல்ல — அது பாதுகாப்புடன் சேர்ந்ததுமே உண்மையான அழகு.
உங்கள் தோல், உடல், ஆரோக்கியம் அனைத்தையும் பாதுகாக்க, பிராண்ட், தரம், நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை தவறாமல் மதியுங்கள்.

நீங்கள் அழகாகவே இருங்கள்… ஆனால், உண்மையான தயாரிப்புகளோட மட்டும்! ✨

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! 🌸

சரும பராமரிப்புக்கு முல்தானி மெட்டி

உலக தாய்ப்பால் வாரம்

நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க

பெண்களும் இதயநோய்களும்…

பிரபலமானவை

கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
விருதுகள் ஒரு பெண்ணின் வெற்றியை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தின் பெருமையையும் கொண்டாடுகிறது – ரஞ்சனா சதானந்தன்
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறியாமலே குழந்தையை பிரசவித்த இங்கிலாந்து பெண்!
நெஞ்சம் தீரவில்லை | நதுநசி

ஆன்மீகம்

வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
by இளவரசி
வாஸ்து படி கைக்கடிகாரம் அணிவது எப்படி?
by இளவரசி
பட்டினத்தார் செய்த அற்புதங்கள்
by வேங்கனி
ஆடிப்பூரம் வழிபாடும் சிறப்பும்!
by வேங்கனி

மகளிர்

சரும பராமரிப்புக்கு முல்தானி மெட்டி
by இளவரசி
உலக தாய்ப்பால் வாரம்
by வேங்கனி
நைட் ஷிப்ட் வேலை… பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
by வேங்கனி
கண்ணை சுற்றி கருவளையமா கவலையை விடுங்க
by வேங்கனி
பெண்களும் இதயநோய்களும்…
by வேங்கனி

சமையல்

கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி
காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி
வாழைப்பழம் கேரட் ஸ்மூத்தி
by வேங்கனி
கொத்தமல்லி கார உருண்டை
by வேங்கனி

மருத்துவம்

தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
by இளவரசி
சிறுநீரக நலனுக்கு Red Capsicum!
by இளவரசி
குடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
09 மணி நேரத்திற்கு மேலான தூக்கம் ஆபத்து!
by இளவரசி

சினிமா

கங்கை அமரன் வெளியிட்ட ‘ கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி ‘ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

by பூங்குன்றன்
இளம் நாயகன் அஜிதேஜ் நடிக்கும்’ அந்த 7 நாட்கள் ‘ படத்தின் டீஸர்...
by பூங்குன்றன்
தலைவன் தலைவி | ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் | விஜய்...
by சுகி 
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
செப்டம்பரில் சக்தி திருமுருகன் : படத்தின் வெளியீட்டை உறுதி செய்த விஜய் அண்டனி
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
ஹைஃபா மீது இஸ்ரேலை உலுக்கிய ஈரானின் ஏவுகணை தாக்குதல் | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More