கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!

பருக்கள் மற்றும் சூரிய கதிர்வீச்சால் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள் முகத்தின் அழகை பாதிக்கக்கூடும். இதை நீக்க இயற்கையான சில எளிய வழிகள் உள்ளன. அவற்றை இங்கே பார்ப்போம்:
முறை 1: எலுமிச்சை + தேன் முக மசாஜ்
தேவையானவை:
எலுமிச்சை சாறு – 1
தேன் – 1 ஸ்பூன்
பயன்பாடு:
இரண்டையும் கலந்து, முகத்தில் கருமையாக உள்ள இடங்களில் தடவவும்.
10 நிமிடம் வைத்தபின், குளிர்ந்த நீரால் கழுவவும்.
வாரத்திற்கு 2 முறை தொடர்ந்து செய்யவும்.
பலன்:
கரும்புள்ளிகள் மெதுவாக நீங்கி, முகம் ஒளிரும்.
முறை 2: காய்ச்சாத பால் முகப் பயன்பாடு
தேவையானவை:
பால் – 3 ஸ்பூன்
பயன்பாடு:
காய்ச்சாத பாலை முகத்தில் தடவி, 10 நிமிடம் விட்டுவிட்டு கழுவவும்.
தினமும் 2 முறை பயன்படுத்தலாம்.
பலன்:
கரும்புள்ளிகள் ஒளியுடன் குறையும், சருமம் மெருகுபடும்.
இயற்கையான இந்த முறைகள், தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் நிரந்தரமாக நீங்க வாய்ப்பு உள்ளது.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)