Saturday, August 23, 2025
கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!

written by இளவரசி
கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!

பருக்கள் மற்றும் சூரிய கதிர்வீச்சால் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள் முகத்தின் அழகை பாதிக்கக்கூடும். இதை நீக்க இயற்கையான சில எளிய வழிகள் உள்ளன. அவற்றை இங்கே பார்ப்போம்:

முறை 1: எலுமிச்சை + தேன் முக மசாஜ்

தேவையானவை:

எலுமிச்சை சாறு – 1

தேன் – 1 ஸ்பூன்

பயன்பாடு:

இரண்டையும் கலந்து, முகத்தில் கருமையாக உள்ள இடங்களில் தடவவும்.

10 நிமிடம் வைத்தபின், குளிர்ந்த நீரால் கழுவவும்.

வாரத்திற்கு 2 முறை தொடர்ந்து செய்யவும்.

பலன்:
கரும்புள்ளிகள் மெதுவாக நீங்கி, முகம் ஒளிரும்.

முறை 2: காய்ச்சாத பால் முகப் பயன்பாடு

தேவையானவை:

பால் – 3 ஸ்பூன்

பயன்பாடு:

காய்ச்சாத பாலை முகத்தில் தடவி, 10 நிமிடம் விட்டுவிட்டு கழுவவும்.

தினமும் 2 முறை பயன்படுத்தலாம்.

பலன்:
கரும்புள்ளிகள் ஒளியுடன் குறையும், சருமம் மெருகுபடும்.

இயற்கையான இந்த முறைகள், தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் நிரந்தரமாக நீங்க வாய்ப்பு உள்ளது.

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

