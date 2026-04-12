ஈழத்து மூத்த படைப்பாளி தி.ஞானசேகரன் காலமானார்

யாழ்ப்பாணம் புன்னாலைக்கட்டுவனைப் பிறப்பிடமாகவும், கொழும்பை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட ஞானம் சஞ்சிகையின் ஸ்தாபகரும், “சாகித்யரத்னா” விருதுபெற்றவருமான, ஆயுள்வேத வைத்திய கலாநிதி தி. ஞானசேகரன் அவர்கள் தனது 84வது வயதில் இயற்கை எய்தியுள்ளார்.
தமிழ் இலக்கியத்திற்கும், சுகாதாரத் துறைக்கும் இரு தளங்களிலும் மறக்க முடியாத பங்களிப்புகளைச் செய்த இவர், பல தசாப்தங்களாக ஞானம் சஞ்சிகையை முன்னின்று வழிநடத்தி, தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும், இளம் எழுத்தாளர்களை உருவாக்குவதற்கும் பெரும் பங்களிப்பு செய்தார். அவரது ஆசிரியத்துவப் பணிகள் தமிழ் சிந்தனை உலகில் ஒரு தனித்துவமான தடத்தை பதித்துள்ளன.
ஆயுள்வேத வைத்தியராகவும் சிறந்து விளங்கிய தி. ஞானசேகரன் அவர்கள், குறிப்பாக மலையக மக்களிடையே மிகுந்த மதிப்பும் நம்பிக்கையும் பெற்றிருந்தார். அவரை அப்பகுதி மக்கள் “வைத்தியக் கடவுள்” என அன்புடன் அழைத்தனர். பல ஏழை, எளிய மக்களுக்கு இலவசமாக அல்லது குறைந்த செலவில் வைத்திய சேவைகளை வழங்கிய அவரது மனிதநேய பணிகள் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டன.
இலக்கியத் துறையில், யாழ்ப்பாணத்தின் பாரம்பரியம், பண்பாடு, சமூக அமைப்பு மற்றும் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை முறைகளை நாவல்கள் மற்றும் கட்டுரைகள் மூலம் பதிவு செய்து வந்தார். அவரது படைப்புகள், யாழ் மண்ணின் அடையாளங்களையும் நினைவுகளையும் பாதுகாக்கும் முக்கிய ஆவணங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
அவரது மறைவு தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கும், சுகாதாரத் துறைக்கும், சமூக சேவைக்கும் பேரிழப்பாகக் கருதப்படுகிறது. பல எழுத்தாளர்கள், வாசகர்கள், மற்றும் அவரால் குணமடைந்த நோயாளிகள் தமது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.