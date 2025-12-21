பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க...

பரீட்சை காலம் குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஒரே நேரத்தில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் காலமாக இருக்கும். “படித்ததை மறந்து விடுகிறான்”, “கவனம் சிதறுகிறது” என்ற கவலை பெற்றோருக்கு அடிக்கடி தோன்றும். உண்மையில், சரியான உணவு, ஒழுங்கான பழக்கம் மற்றும் மனநிலை ஆதரவு இருந்தால் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை இயல்பாகவே அதிகரிக்க முடியும்.
முதலில் குழந்தைகளின் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். பரீட்சை நேரத்தில் அதிக நேரம் படிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் தூக்கத்தை குறைப்பது ஞாபக சக்தியை குறைக்கும் முக்கிய காரணமாகும். ஒரு குழந்தைக்கு தினமும் குறைந்தது 7 முதல் 8 மணி நேரம் தரமான தூக்கம் கிடைக்க வேண்டும். தூங்கும் போது தான் படித்த தகவல்கள் மூளையில் பதியப்படுகின்றன.
உணவுப் பழக்கமும் ஞாபக சக்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வீட்டில் சமைக்கப்பட்ட சத்தான உணவு குழந்தைகளின் கவனத்தையும் நினைவாற்றலையும் மேம்படுத்தும். குறிப்பாக பால், முட்டை, மீன், கீரைகள், பருப்பு வகைகள் போன்றவை மூளைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன. அதிக சர்க்கரை, ஜங்க் உணவுகள் மற்றும் குளிர்பானங்களை பரீட்சை காலத்தில் குறைப்பது நல்லது.
படிக்கும் முறையிலும் சில மாற்றங்கள் தேவை. ஒரே நேரத்தில் நீண்ட நேரம் படிப்பதை விட, 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் படித்து சிறிய இடைவெளி எடுத்தால் நினைவில் நிற்கும் திறன் அதிகரிக்கும். படித்ததை உரையாடல் போல சொல்லிப் பார்ப்பது அல்லது எழுதிப் பயிற்சி செய்வது ஞாபக சக்தியை வலுப்படுத்தும்.
மன அழுத்தத்தை குறைப்பதும் மிக அவசியம். பெற்றோர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புகளுடன் குழந்தைகளை அழுத்தக் கூடாது. பரீட்சை என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டம் மட்டுமே என்பதை குழந்தைகளுக்கு மென்மையாக புரிய வைக்க வேண்டும். தினமும் சில நிமிடங்கள் ஆழ்ந்த சுவாசம், தியானம் அல்லது அமைதியான இசை கேட்பது மன அமைதியை தரும்.
உடற்பயிற்சியும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்த உதவுகிறது. பரீட்சை காலம் என்றாலும், முழுமையாக உடல் இயக்கத்தை தவிர்க்கக் கூடாது. காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் சிறிய நடைப்பயிற்சி, யோகா அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகள் மூளைக்கு ஆக்சிஜன் சுழற்சியை அதிகரித்து கவனத்தை மேம்படுத்தும்.
கடைசியாக, பெற்றோரின் ஆதரவு குழந்தைகளுக்கு மிகப் பெரிய பலமாகும். “நீ முயற்சி செய்தால் போதும்” என்ற ஊக்க வார்த்தைகள் குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும். ஒப்பிடுதல், பயமுறுத்தல் போன்றவை நினைவாற்றலை மேலும் பாதிக்கும். அன்பும் புரிதலும் இருந்தால், குழந்தைகள் பரீட்சை நேரத்தில் சிறப்பாக செயல்பட முடியும்.
மொத்தத்தில், சரியான தூக்கம், சத்தான உணவு, ஒழுங்கான படிப்பு முறை, மன அமைதி மற்றும் பெற்றோரின் ஆதரவு ஆகியவை சேர்ந்தாலே பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை இயல்பாக அதிகரிக்க முடியும்.