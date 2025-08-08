ஒரு வயது சிறுமியின் மரணம் தொடர்பாக இருவர் கைது; குடும்பத்தினர் அஞ்சலி

வைட் தீவில் இறந்த ஒரு வயது சிறுமியின் மரணம் தொடர்பாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் சிறுமிக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
ஜெய்லா-ஜீன் மெக்லாரன் என்ற சிறுமி கடுமையான காயங்களுடன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இறந்தார்.
தெற்கு வேல்ஸில் உள்ள நியூபோர்ட்டைச் சேர்ந்த 31 வயது ஆணும் 27 வயது பெண்ணும், வேண்டுமென்றே கடுமையான உடல் ரீதியான தீங்கு விளைவித்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் முன்னர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பின்னர் அவர்கள் மேலும் விசாரணைகள் நிலுவையில் உள்ளதால் நிபந்தனை பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.