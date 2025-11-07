பூங்காவில் பாலியல் பலாத்காரக் குற்றச்சாட்டு; சந்தேக நபர் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்

பூங்காவில் ஒரு பெண்ணைப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மேற்கு இலண்டனைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
ட்ராவிஸ் மூர் என்ற 36 வயதுடைய நபர், ஸ்லோவில் உள்ள கோடோல்ஃபின் பொழுதுபோக்கு மைதானத்தில் இந்தச் சம்பவத்தை இழைத்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறார்.
கோடோல்ஃபின் பொழுதுபோக்கு மைதானம் என்பது விளையாட்டுத் திடல்களையும் விளையாட்டுப் பகுதிகளையும் கொண்ட ஒரு கூட்டம் நிலைந்த பசுமைப் பகுதி என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் நவம்பர் 2, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நிகழ்ந்ததாகக் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர். விசாரணையின்படி, சம்பவம் சுமார் அதிகாலை 1.30 மணிக்கு நடந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
ஹவுன்ஸ்லோ, கிரேட் வெஸ்ட் சாலையைச் சேர்ந்த மூர், அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 2) கைது செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் அடுத்த நாள் (நவம்பர் 3) குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார்.
ட்ராவிஸ் மூர் மீது ஒரு பாலியல் பலாத்காரக் குற்றம், அதே பாதிக்கப்பட்டவருக்கு எதிராக ஒரு பாலியல் பலாத்கார முயற்சி குற்றம் என இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
குற்றவியல் நடுவர்களால் அவர் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை டிசம்பர் 1, திங்கட்கிழமை அன்று ரீடிங் க்ரௌன் நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும்.