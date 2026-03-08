டிரம்ப் ஈரானுக்கு நிபந்தனையற்ற சரணடைய கோரிக்கை; ஈரான் மறுப்பு

அமெரிக்கா–ஈரான் இடையேயான மோதல் தீவிரமடைந்த நிலையில், அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானுக்கு “நிபந்தனையற்ற சரணடைய வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார். ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “அவர்கள் முழுமையாக போரை நிறுத்த வேண்டும். இனி சண்டை செய்யும் நிலை அவர்களுக்கு இருக்கக் கூடாது, சுற்றியிருப்பவர்களும் அவர்களைத் தாக்கக்கூடாது” என்றார். ஆனால், தற்போது தாம் போரை முடிக்க மனநிலையில் இல்லை என்றும் கூறினார்.
டிரம்ப், அமெரிக்கா இந்த போரில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். “ஒரு வாரத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சாதித்துள்ளோம். ஈரானின் கடற்படையில் 44 கப்பல்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. விமானப்படை மற்றும் பெரும்பாலான ஏவுகணைகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. அதிக தாக்கம் ஏற்படும் இடங்களில் தாங்கள் செயல்பட்டுள்ளனர்” என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும், “போரில் பெரும் வெற்றியை நாம் பெற்றுள்ளோம். இது சில காலம் தொடரும், ஆனால் மக்கள் மீது பெருமைபடுகிறேன்” என்றார்.
ஈரான் அமெரிக்கா மீது ஒரு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை மாசுபடுத்தியதாக குற்றம் சாட்டியதும், டிரம்ப் கடுமையாக பதிலளித்தார். “அவர்கள் உலகில் மிக மோசமான செயல்களைச் செய்கிறார்கள். குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களை வன்முறைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள். நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் குறித்த புகாரும் அதை முறைப்படுத்த முடியாது” என்றார்.
ரஷ்யா ஈரானை ஆதரிக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு டிரம்ப், “எனக்கு எந்த அறிகுறியும் கிடைக்கவில்லை. இருந்தாலும் ஈரான் சிறப்பாக செயல்படவில்லை” என்றார்.
ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசஷ்கியான் அமெரிக்காவின் சரணடைதல் கோரிக்கையை நிராகரித்து, “ஈரான் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் அண்டை நாடுகளிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறது. அமெரிக்காவுக்கு உதவாதவரை இனி தாக்கமாற்றங்கள் நடக்காது. பிரச்சினையை ராஜதந்திர முறையில் தீர்க்க முடியும்” என கூறினார்.
அவர் மேலும், “ஈரானிய மக்கள் சரணடைய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை எதிரிகள் தங்கள் கல்லறைகளில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்” என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.