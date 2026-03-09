WhatsApp
Monday, March 9, 2026
இங்கிலாந்தில் ஓய்வுபெற சிறந்த இடங்களாக இலண்டன் அருகிலுள்ள இரண்டு நகரங்கள் தெரிவு

இளவரசி
இங்கிலாந்தில் ஓய்வுபெற்ற பிறகு வாழ சிறந்த இடங்களாக இலண்டன் அருகிலுள்ள இரண்டு அழகிய நகரங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அங்கு வீடு வாங்க விரும்புபவர்கள் அதிக பணம் செலவிடத் தயாராக இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Legal & General நடத்திய ஆய்வில், Chesham மற்றும் Amersham ஆகிய இரண்டு நகரங்கள் இங்கிலாந்து முழுவதிலும் ஓய்வுபெற சிறந்த இடங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆய்வு வீடமைப்பு வசதிகள் (பராமரிப்பு இல்லங்கள் உட்பட), சுகாதார சேவைகள், சமூக மற்றும் சமூக வசதிகள், நிதி நிலை, பசுமை வெளிகள் மற்றும் உள்ளூர் வசதிகள் போன்ற பல அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மொத்தத்தில் இலண்டன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள் இந்த பட்டியலில் சிறப்பாக இடம்பிடித்துள்ளன. முதல் பத்து இடங்களிலும் Buckinghamshire, Surrey, Sussex மற்றும் West Sussex போன்ற இலண்டன் பகுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த பட்டியலில் இலண்டன் நகரத்தின் உள்ளேயுள்ள உயர்ந்த தரவரிசை பகுதி Ruislip, Northwood மற்றும் Pinner ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பகுதி ஆகும். இது கிரேட்டர் இலண்டனில் இருந்து பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஒரே பகுதியும் ஆகும்.

இலண்டனின் சுற்றுப்புறத்தைத் தாண்டி இடம்பெற்ற முதல் பகுதி Tatton ஆகும். அது 15வது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதேபோல் Mid Dunbartonshire ஸ்காட்லாந்தில் முதலிடம் பெற்றுள்ளதுடன், Monmouthshire வேல்ஸில் சிறந்த ஓய்வு வாழ்க்கை இடமாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

