ஈரானின் கார்க் தீவு மீது அமெரிக்காவின் சக்திவாய்ந்த குண்டுவீச்சு

ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து வரும் பதற்றம் தற்போது மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இரு நாடுகளும் ஒருவர்மீது ஒருவர் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலுடன் இணைந்து ஈரானின் முக்கிய இலக்குகளை குறிவைத்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கு பதிலடியாக ஈரானும் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் சில இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலை காரணமாக சர்வதேச வர்த்தகத்திலும், குறிப்பாக எண்ணெய் விநியோகத்திலும் கவலை நிலவுகிறது.
ஈரானின் புதிய தலைவர் மொஜ்தபா கமேனியின் பாதுகாப்பு குறித்து இஸ்ரேல் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்ததாக சர்வதேச ஊடகங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து ஈரான் தனது இராணுவ நடவடிக்கைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில், ஈரானின் மிக முக்கியமான தீவு நகரமாகக் கருதப்படும் கார்க் தீவை அமெரிக்கா குறிவைத்து சக்திவாய்ந்த குண்டுவீச்சு தாக்குதல் நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த தீவில் அமைந்துள்ள சில இராணுவ இலக்குகள் தாக்குதலில் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த சம்பவம் குறித்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் கருத்து வெளியிட்டபோது, ஈரானின் முக்கியமான இடமாக கருதப்படும் கார்க் தீவில் உள்ள இராணுவ இலக்குகள் தாக்கப்பட்டதாகவும் அவை முழுமையாக அழிக்கப்பட்டதாகவும் கூறியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேவேளை, அந்த தீவில் உள்ள எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகளை தற்போது குறிவைக்காமல் இருக்க தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக சர்வதேச கப்பல்கள் சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செல்லும் நிலை பாதிக்கப்பட்டால், எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் குறித்த தீர்மானத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார். உலகம் இதுவரை பார்த்திராத அளவிற்கு சக்திவாய்ந்த மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஆயுதங்கள் அமெரிக்காவிடம் இருப்பதாகவும், தாம் குறிவைக்கும் இலக்குகளை பாதுகாக்கும் திறன் ஈரானிடம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரானின் எண்ணெய் உற்பத்தியில் சுமார் 90 சதவீதம் கார்க் தீவிலிருந்தே நடைபெறுகிறது என்பதால், அந்த இடத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் தாக்குதல் சர்வதேச அரசியல் மற்றும் எண்ணெய் சந்தைகளில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. தற்போதைய சூழ்நிலை வளைகுடா பிராந்தியத்தில் மேலும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.