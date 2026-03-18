அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு செயலாளர் பதவிக்கு முன்னாள் மல்யுத்த வீரர் மார்க்வேன் முல்லின் தேர்வு

அமெரிக்க அரசியலில் முக்கிய மாற்றமாக, உள்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் பதவியில் புதிய நியமனம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதுவரை அந்த பதவியில் இருந்த கிறிஸ்டி நோம் நிர்வாக சிக்கல்கள் மற்றும் சமூக வலைதள சர்ச்சைகள் காரணமாக பதவி விலகிய நிலையில், முன்னாள் மல்யுத்த வீரரும் தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மார்க்வேன் முல்லினை ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் புதிய செயலாளராக தேர்வு செய்துள்ளார். இந்த நியமனம் அமெரிக்க அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நாடாளுமன்ற அனுபவம் கொண்ட முல்லின், டிரம்பின் நெருங்கிய ஆதரவாளராக அறியப்படுகிறார். அரசியல் அனுபவத்துடன் சேர்ந்து தன்னம்பிக்கை நிறைந்த தன்மையால் அவர் இந்த முக்கிய பொறுப்புக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. பாதுகாப்பு மற்றும் குடியேற்றம் தொடர்பான கடுமையான கொள்கைகளை முன்னெடுத்து வரும் டிரம்ப் நிர்வாகத்தில், இந்த பதவி மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் முல்லினுக்கு முன் நிற்கும் சவால்கள் மிகப்பெரியது. குறிப்பாக, சட்டவிரோத குடியேற்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் திட்டங்கள் மற்றும் நாடுகடத்தல் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற அழுத்தம் உள்ளது. அதோடு, நிதி பற்றாக்குறையால் சம்பளம் இன்றி பணியாற்றும் பாதுகாப்பு படையினரின் பிரச்சினைகளையும் தீர்க்க வேண்டிய அவசியம் உருவாகியுள்ளது. மேலும், பல மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள பேரிடர் மீட்பு நிதி ஒதுக்கீடுகளை செயல்படுத்துவதும் அவரின் முக்கிய கடமையாக இருக்கும்.
மல்யுத்த அரங்கில் எதிரிகளை சமாளித்து வெற்றி கண்ட அனுபவம் கொண்ட முல்லின், இப்போது அரசியல் மற்றும் நிர்வாக சவால்களால் நிரம்பிய புதிய அரங்கில் களம் இறங்கியுள்ளார். அவரது முடிவுகள் அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு நிலைப்பாட்டை மட்டுமின்றி, உலக அரசியலிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், இந்த நியமனத்தை உலகம் முழுவதும் கவனமாக நோக்கி வருகிறது.