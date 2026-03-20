இலண்டனில் லொறி மோதி முதியவர் பலி: சாரதி கைது

வடக்கு இலண்டனின் கில்பர்ன் ஹை பகுதியில் நடந்த வீதி விபத்து, அங்குள்ள மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மார்ச் 19ஆம் திகதி காலை சுமார் 11.30 மணியளவில், கனரக வாகனம் ஒன்று பாதசாரியாக சென்ற 70 வயது முதியவரை மோதியது.
சம்பவம் நடந்த உடனே அவசர சேவைகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்றன. ஆனால், கடுமையான காயங்களால் அந்த முதியவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த விபத்தில் தொடர்புடைய 61 வயது சாரதி, சம்பவ இடத்தில் இருந்தார். பின்னர் உயிரிழப்பு ஏற்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் பொலிஸார் அவரை கைது செய்துள்ளனர். தற்போது அவர் பொலிஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து மெட்ரோபாலிடன் பொலிஸார் பொதுமக்களிடம் உதவி கோரியுள்ளனர். விபத்தை நேரில் கண்டவர்கள் அல்லது டாஷ்கேம் காட்சிகள் வைத்திருப்பவர்கள் தகவல் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகவல்கள் விசாரணைக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மருத்துவ குழுக்கள் சம்பவ இடத்திலேயே சிகிச்சை அளிக்க முயன்றபோதிலும், முதியவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை என, இலண்டன் ஆம்புலன்ஸ் சேவை தெரிவித்துள்ளது.