Friday, March 20, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் அதிர்ச்சி: 11 வயது குழந்தைகள் வரை பாலியல் துஷ்பிரயோகம்?

வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் அதிர்ச்சி: 11 வயது குழந்தைகள் வரை பாலியல் துஷ்பிரயோகம்?

written by இளவரசி
வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் அதிர்ச்சி

இங்கிலாந்தின் வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பகுதியில் சிறுவர்கள் பாதுகாப்பு குறித்து கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பும் வகையில் புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஹை ஸ்ட்ரீட் மினி மார்ட்களில் 11 வயது குழந்தைகள் வரை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கலாம் என்ற தகவலை பிபிசி வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

டட்லி கவுன்சிலின் உள்துறை ஆவணங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த தகவல்கள், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பல முறை பொலிஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு பகிரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

2019 முதல் 2024 வரை தயாரிக்கப்பட்ட நுண்ணறிவு அறிக்கைகளில், குழந்தைகளுக்கு மது, போதைப்பொருள் மற்றும் சிகரெட் வழங்கப்பட்டு பின்னர் அவர்கள் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற அச்சங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த தகவல்கள் தொடர்ந்து அதிகாரிகளிடம் பகிரப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றுக்கு போதிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில், இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உறுதியான ஆதாரம் இல்லை என்று வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பொலிஸ் தெரிவித்தது. ஆனால் பிபிசி மேலதிக ஆதாரங்களை முன்வைத்த பிறகு, அவர்கள் வெளியிட்ட புதிய அறிக்கையில் இந்தக் கருத்தை மாற்றி, குழந்தைகள் மீதான பாலியல் சுரண்டல் மிகவும் கடுமையான குற்றம் என்பதால் எந்த தகவலும் வந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளில் ஈடுபட்ட சட்ட நிபுணர் டேவிட் கிரீன்வுட், இந்த விவகாரத்தை அலட்சியமாக பார்க்க முடியாது என்று எச்சரித்துள்ளார்.

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகள் தொடர்பான இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் முழுமையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அவர் கருத்து, இந்த விவகாரத்தின் தீவிரத்தைக் காட்டுகிறது.

பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து எச்சரிக்கைகள் இருந்தும் போதிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு, தற்போது அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் மீதான நம்பிக்கையை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

