இந்தியா–பாகிஸ்தான் அணு ஆயுத பதற்றம்: அமெரிக்க உளவுத்துறை எச்சரிக்கை

தெற்காசிய பாதுகாப்பு சூழலில் மீண்டும் பதற்றம் அதிகரிக்கும் வகையில், அமெரிக்க உளவுத்துறை வெளியிட்ட வருடாந்த அச்சுறுத்தல் மதிப்பீடு அறிக்கை கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான உறவு இன்னும் நம்பகமான அமைதியை எட்டவில்லை என்றும், அணு ஆயுத மோதலுக்கான அபாயம் மறைந்தபடி தொடர்கிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இருநாடுகளும் நேரடி போரை தவிர்க்க முனைந்தாலும், நிலைமைகள் எப்போதும் பதற்றமாகவே உள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், பயங்கரவாத அமைப்புகள் உருவாக்கும் திடீர் தாக்குதல்கள் மற்றும் தூண்டுதல்கள் முக்கிய காரணமாக விளங்குகின்றன என்று அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இருநாடுகளுக்கிடையே பதற்றத்தை திடீரென அதிகரிக்கக் காரணமாக இருக்கலாம். பஹல்காம் தாக்குதல் போன்ற நிகழ்வுகள் அந்த அபாயத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பாகிஸ்தானின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் தொடர்பாகவும் கவலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த ஏவுகணைகள் நீண்ட தூரத்தை தாக்கும் திறன் கொண்டதாக இருப்பதால், அமெரிக்காவையும் பாதிக்கக்கூடிய அபாயம் உள்ளது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது சர்வதேச பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து புதிய விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.
அதே நேரத்தில், தெற்காசியாவில் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்த முயற்சி செய்கிறது என்றும், தலீபான்கள் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர் என்றும் அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.