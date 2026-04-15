காணாமல் போன 14 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மூவருக்கு சிறைத்தண்டனை

14 வயது காணாமல் போன சிறுமி ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் மூன்று பேருக்கு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
டேரில் ஜெர்மன் (43), ஜோர்டான் டோனலி வின்ட் (31), மற்றும் டியோன் ஸ்மித் (45) ஆகியோர், பல குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளிகளாக நிரூபிக்கப்பட்டனர்.
இவ்வழக்கு வூல்விச் கிரவுன் நீதிமன்றம் இல் நடைபெற்ற விசாரணையின் பின்னர் ஜனவரி மாதத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
2025 ஜூன் மாதத்தில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர். கேட்ஃபோர்ட் பகுதியில் தனியாக நடந்து சென்ற சிறுமியை ஜெர்மன் அணுகி, அவரை ஏமாற்றி தென்கிழக்கு இலண்டனில் உள்ள நியூ கிராஸ் பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளார்.
அங்கு, ஜெர்மனால் அந்த சிறுமி மீண்டும் மீண்டும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இதற்காக ஜெர்மனுக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், மேலும் 3 ஆண்டுகள் கண்காணிப்பு காலமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர், ஜெர்மன் தனது வீட்டிற்கு வின்ட்-ஐ அழைத்துள்ளார். அப்போது, அந்த சிறுமி காணாமல் போனவர் என்பதைக் கண்டறிந்தும், குடும்பத்தாரையோ அல்லது காவல்துறையையோ தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தனர். இது திட்டமிட்ட மற்றும் தீய நோக்கத்தைக் காட்டுகிறது என பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், ஜெர்மன் மூன்றாவது நபரான ஸ்மித்க்கு அசிங்கமான தகவல்களை அனுப்பியுள்ளார். பின்னர் அந்த சிறுமி ஸ்மித் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மீண்டும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.