விநாயகர் சதுர்த்தி லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்!

விநாயகர் சதுர்த்தி, முழுமுதற் கடவுளான விநாயகப் பெருமானின் பிறந்த நாளாக ஓகஸ்ட் 27ஆம் திகதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் கிரகங்களின் சிறப்பான நிலைகளால் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம் உருவாகிறது. புதன் மற்றும் சுக்கிரன் கடக ராசியில் இணைவதன் மூலம் இந்த ராஜயோகம் உருவாகிறது. இது நிதி, தொழில், கல்வி, காதல் போன்ற பல துறைகளிலும் பலன் தரக்கூடிய மிக மங்களகரமான யோகம்.
இந்த யோகத்தின் சிறப்பான தாக்கம் கீழ்க்கண்ட மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிக அதிகமாக இருக்கிறது:
1. துலாம்
தொழிலில் லாபம்
நிதி நிலை முன்னேற்றம்
வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்
புதிய வீடு, வாகனத் திட்டங்கள் சாத்தியம்
காதல் வாழ்க்கை இனிமை
பதவி உயர்வு வாய்ப்பு
2. கும்பம்
வியாபார லாபம்
உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு
வெளிநாட்டு வாய்ப்பு
படிப்பில் முன்னேற்றம்
காதல் வாழ்க்கையில் இனிமை
கடின உழைப்புக்கு பாராட்டு
3. மகரம்
புதிய வேலை வாய்ப்பு
வணிக விரிவாக்கம்
வருமான வாய்ப்பு அதிகரிப்பு
குடும்ப ஒற்றுமை
மாணவர்களுக்கு ஆர்வம்
நிதி நிலை வலுப்படுத்தல்
இந்த ராஜயோகம் அனைத்து ராசிகளுக்குமே சிறு அளவில் நன்மை தரும். ஆனால், இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அது “டபுள் ஜாக்பாட்” போல அமையவுள்ளது!
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)