கடவுளிடம் பணம் கேட்டு வணங்குபவரா நீங்கள்?

நாம் கடவுளை வணங்குவது பெரும்பாலும் வாழ்க்கையில் நல்வாழ்வு, உடல்நலம், குடும்ப அமைதி, நல்ல பிள்ளைகள் போன்றவற்றிற்காகத்தான்.
ஆனால் சிலர், “பணம் வேண்டும்”, “பணக்காரராக வேண்டும்” என்ற ஒரே ஆசைக்காகவே கடவுளை நாடுவார்கள்.
பணம் – வாழ்க்கைக்கு அவசியம்
பணம் இல்லாமல் வாழ்க்கை இயங்காது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. உணவு, உடை, வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் அனைத்துக்கும் பணம் தேவை. ஆனால் பணம் மட்டுமே வாழ்வின் குறிக்கோளாக மாறிவிட்டால், மன அமைதி, உறவுகள், ஆனந்தம் போன்றவற்றை இழந்து விடலாம்.
கடவுளிடம் என்ன கேட்க வேண்டும்?
கடவுளிடம் செல்வம் கேட்பது தவறில்லை. ஆனால் அதைவிட முக்கியமானது நல்ல அறிவு, நல்வழி, ஆரோக்கியம், மன அமைதி, குடும்பத்தில் ஒற்றுமை போன்றவற்றைக் கேட்பது. இவை இருந்தால் பணத்தையும் சரியான முறையில் சம்பாதிக்கலாம், பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தலாம்.
உழைப்பின் மதிப்பு
கடவுளிடம் பணம் கேட்டுவிட்டால், அது அப்படியே கையில் விழாது. கடவுள் நமக்குத் தருவது வாய்ப்புகள், நல்ல அறிவு, சரியான பாதை. அந்த வாய்ப்புகளை உழைப்பால் பயன்படுத்தினால்தான் செல்வம் சேரும்.
ஆன்மிக நோக்கம்
வணக்கம் என்பது வேண்டுதல் மட்டுமல்ல, நன்றி சொல்லும் தருணமும் ஆகும். “கடவுளே, எனக்குப் போதுமானது கொடு, பிறருடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் மனம் கொடு” என்று கேட்டால் வாழ்க்கை நிறைவானதாகும்.
👉 கடவுளிடம் பணம் மட்டும் வேண்டுவது சரி அல்ல. மாறாக, நல்ல அறிவு, நல்ல மனம், நல்ல வழிகள் வேண்டிக்கொள்வதே வாழ்க்கையை வளமாக்கும் உண்மையான வழி.