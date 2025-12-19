கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?

கிறிஸ்துமஸ் என்றாலே ஒளி, மகிழ்ச்சி மற்றும் நம்பிக்கையின் பண்டிகை. அந்த அலங்காரங்களில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக நட்சத்திரம் (Star) கருதப்படுகிறது. வீடுகளின் முன்புறம், ஜன்னல்கள், பால்கனி அல்லது கிறிஸ்துமஸ் மரத்தின் மேற்பகுதியில் நட்சத்திரம் வைப்பது உலகம் முழுவதும் ஒரு பாரம்பரியமாக உள்ளது. இதன் பின்னால் ஆழமான மத மற்றும் ஆன்மீக அர்த்தம் மறைந்துள்ளது.
கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் படி, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த போது வானில் பிரகாசித்த “பெத்லெஹேம் நட்சத்திரம்” (Star of Bethlehem) முக்கிய பங்கு வகித்தது. இந்த நட்சத்திரமே கிழக்குத் திசையிலிருந்து வந்த மூன்று ஞானிகளுக்கு (Three Wise Men) இயேசு பிறந்த இடத்தைச் சுட்டிக்காட்டியது என்று வேதாகமத்தில் கூறப்படுகிறது. அதனால், அந்த நட்சத்திரம் தெய்வீக வழிகாட்டுதல், நம்பிக்கை மற்றும் வெளிச்சத்தின் அடையாளமாக மாறியது.
கிறிஸ்துமஸில் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைப்பது, அந்த பெத்லெஹேம் நட்சத்திரத்தை நினைவுகூரும் ஒரு சின்னமாக பார்க்கப்படுகிறது. இது “இருளில் ஒளி” என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. மனித வாழ்க்கையில் துன்பம், குழப்பம் மற்றும் இருள் நிறைந்த நேரங்களிலும், இறைவன் காட்டும் வழி வெளிச்சமாக இருக்கும் என்பதே இதன் கருத்தாகும்.
மேலும், நட்சத்திரம் அன்பு, அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை வீட்டிற்கு வரவேற்கும் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது. வீட்டின் முன்புறத்தில் ஒளிரும் நட்சத்திரம் வைக்கப்படுவது, “இந்த வீட்டில் கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சி உள்ளது” என்பதைக் காட்டும் ஒரு அழைப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இது அண்டை வீட்டாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பண்டிகை உணர்வை பகிரும் ஒரு வழியாகும்.
காலப்போக்கில், இந்த மதப் பொருள் கொண்ட பாரம்பரியம் கலாச்சார அலங்காரமாகவும் வளர்ந்துள்ளது. இன்று பலர் தங்களின் நம்பிக்கையைக் கடந்தும், ஒற்றுமை, நம்பிக்கை மற்றும் நல்லிணக்கம் என்ற பொதுவான அர்த்தத்திற்காகவும் கிறிஸ்துமஸ் நட்சத்திரத்தை அலங்கரிக்கின்றனர். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு, இந்த நட்சத்திரம் கிறிஸ்துமஸின் மாயமும் சந்தோஷமும் நிறைந்த ஒரு சின்னமாக உள்ளது.
முடிவாகச் சொல்ல வேண்டுமெனில், கிறிஸ்துமஸுக்கு வீட்டில் நட்சத்திரம் வைப்பது வெறும் அலங்காரம் அல்ல. அது இயேசு பிறப்பின் நினைவாகவும், நம்பிக்கை, வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஒளியின் அடையாளமாகவும் உள்ளது. அந்த ஒளிரும் நட்சத்திரம், கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அன்பும் அமைதியும் பரவ வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.