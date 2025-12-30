WhatsApp
Tuesday, December 30, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்

ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்

இளவரசி
ஆன்மீக ரீதியாக 2026 புத்தாண்டை வரவேற்போம்

2026 புத்தாண்டு…
வெளியில் மாற்றங்களை தேடாமல்,
உள்ளே அமைதியை கண்டுபிடிக்கும் புதிய தொடக்கம்.
நன்றி, நம்பிக்கை, மன அமைதியுடன்
ஆன்மீகமாக புதிய ஆண்டை வரவேற்போம்.”

புத்தாண்டு என்பது காலண்டரில் ஒரு புதிய தேதியை மட்டுமே குறிக்கவில்லை. அது நம் வாழ்க்கையை மீண்டும் சீரமைத்து, மனதை சுத்தப்படுத்தி, ஆன்மீகமாக ஒரு புதிய பயணத்தை தொடங்கும் அரிய தருணமாகும். 2026 புத்தாண்டை வரவேற்கும் இந்த வேளையில், வெளிப்புற மாற்றங்களை விட உள்ளார்ந்த மாற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே உண்மையான புத்தாண்டு கொண்டாட்டமாக அமையும்.

ஆன்மீக ரீதியாக புத்தாண்டை வரவேற்பது என்பது, கடந்த ஆண்டில் நடந்த தவறுகள், தோல்விகள், மனவருத்தங்கள் அனைத்தையும் மனதில் சுமையாக வைத்துக்கொள்ளாமல், அவற்றை ஒரு அனுபவமாக ஏற்று விடுவதே. மன்னிப்பு, நன்றி உணர்வு, பொறுமை போன்ற பண்புகளை வளர்த்துக்கொள்ளும் போது, மனம் லேசாகி புதிய நம்பிக்கைக்கு இடம் உருவாகும். கடந்த காலத்தை சுமையாக அல்ல, பாடமாக நினைத்தால் தான் எதிர்காலம் தெளிவாகும்.

2026 ஆம் ஆண்டை தொடங்கும் முன், நம் தினசரி வாழ்க்கையில் சிறிய ஆன்மீக பழக்கங்களை கொண்டு வரலாம். காலை நேரத்தில் சில நிமிடங்கள் மௌனம் காக்குதல், மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் செய்தல், அல்லது மனதுக்கு அமைதி தரும் ஒரு பிரார்த்தனை — இவை அனைத்தும் நம்மை உள்ளார்ந்த சமநிலைக்கு கொண்டு வரும். வெளியுலகத்தில் எவ்வளவு பரபரப்பு இருந்தாலும், உள்ளே அமைதி இருந்தால் வாழ்க்கை எளிதாகும்.

ஆன்மீகம் என்பது கோயில், தேவாலயம், மசூதி போன்ற இடங்களில் மட்டுமே அடங்கிய ஒன்று அல்ல. நாம் பேசும் வார்த்தைகளில், செய்கிற செயல்களில், பிறரிடம் காட்டும் அன்பிலும் கருணையிலும் அது வெளிப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில், பிறரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதும், தேவையற்ற கோபம் மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைப்பதும் ஒரு ஆன்மீக தீர்மானமாக இருக்கலாம். இதன் மூலம் உறவுகளும் மன அமைதியும் வலுப்பெறும்.

புத்தாண்டு நாளில் நன்றி உணர்வுடன் நாளை தொடங்குவது மிக முக்கியம். “என்ன இல்லை” என்பதைக் காட்டிலும், “என்ன இருக்கிறது” என்பதைக் கவனித்தால் மனம் நிறைவு அடையும். ஆரோக்கியம், குடும்பம், வேலை, வாழ்க்கை அனுபவங்கள் — இவை அனைத்திற்கும் நன்றியுடன் இருப்பதே ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அடிப்படை. நன்றி உணர்வு அதிகரிக்கும் போது, வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் தானாகவே உருவாகும்.

2026 புத்தாண்டை ஆன்மீகமாக வரவேற்பது என்பது, அதிகமாக வேண்டுதல் செய்வதை விட, நம்மை நாமே சீரமைத்து கொள்ளும் முயற்சியே. மனம் தூய்மையாக இருந்தால், எண்ணங்கள் தெளிவாகும்; எண்ணங்கள் தெளிவாக இருந்தால், வாழ்க்கை திசை பெறும். இந்த புத்தாண்டில் வெளிச்சத்தை தேடுவதற்கு முன், நம் உள்ளே இருக்கும் வெளிச்சத்தை உணர முயற்சிப்போம்.

இந்த புதிய ஆண்டு, அனைவருக்கும் மன அமைதி, நல்ல சிந்தனை, அன்பு நிறைந்த உறவுகள் மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியைத் தரும் ஆண்டாக அமையட்டும். 2026 புத்தாண்டை, உள்ளார்ந்த மாற்றங்களுடன், அமைதியான மனதுடன் வரவேற்போம்.

இளவரசி

