Friday, January 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!

written by இளவரசி 2 minutes read
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் 3 ராசிக்காரர்கள்!

எப்போதும் இளமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான மக்களின் ஆசை. ஆனால் காலத்தின் ஓட்டத்தை யாராலும் முழுமையாகத் தடுக்க முடியாது என்பதே நிஜம். இருப்பினும், உடலாலும் மனதாலும் இளமைத் தன்மையை நீண்ட காலம் வரை காக்க சில பழக்கங்களையும் மனப்பான்மைகளையும் கடைபிடிக்க முடியும். இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதுதான் என்றாலும், சிலருக்கு அது இயல்பாகவே எளிதாக அமைகிறது.

ஜோதிடக் கருத்துப்படி, சில ராசிக்காரர்கள் மனதளவில் எப்போதும் இளமையாகவே இருப்பார்கள். அவர்களின் உண்மையான வயது எதுவாக இருந்தாலும், வாழ்க்கை மீதான உற்சாகம், சுறுசுறுப்பு மற்றும் நேர்மறையான அணுகுமுறை காரணமாக அவர்கள் எப்போதும் இளமையான தோற்றத்துடனே காட்சியளிப்பார்கள். வயது அவர்களை கட்டுப்படுத்தாது; மாறாக, அவர்கள் காலத்தை வென்றவர்களாக வாழ்வார்கள். அந்த வகையில் எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

மிதுனம்

இரட்டை தன்மை கொண்ட மிதுன ராசிக்காரர்கள் அளவில்லாத ஆற்றலும், புதிய விஷயங்களை அறிய வேண்டும் என்ற தீராத ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையை ஒரு சாகசமாகவே பார்க்கிறார்கள். அவர்களின் மனம் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கும், அதனால் சோர்வு அல்லது சலிப்பு அவர்களிடம் அதிகமாக காணப்படாது.

மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதிலும், கலகலப்பான உரையாடல்களிலும் மிதுனர்கள் நிபுணர்கள். சிரித்த முகமும், நம்பிக்கையான அணுகுமுறையும் அவர்களின் அடையாளமாக இருக்கும். மனரீதியாக முதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளாத இவர்களின் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறை அவர்களை தோற்றத்திலும் எப்போதும் இளமையாக வைத்திருக்கிறது.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சூரியனால் ஆளப்படுபவர்கள் என்பதால், அவர்களிடம் இயல்பாகவே ஒரு பிரகாசமும் கவர்ச்சியும் இருக்கும். வயது எவ்வளவு அதிகமானாலும், அவர்களின் ஆளுமை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும்.

தங்கள் தோற்றம் மற்றும் உடல்நலம் குறித்து சிம்மர்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்துவார்கள். தங்களை அழகாகவும் இளமையாகவும் வைத்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்கு தெளிவான புரிதல் இருக்கும். தோற்றத்தை அவர்கள் சுயமரியாதையின் ஒரு பகுதியாகவே பார்க்கிறார்கள். தன்னம்பிக்கை, நல்ல ரசனை மற்றும் இயல்பான பொலிவு ஆகிய காரணங்களால், பெரும்பாலான நேரங்களில் அவர்கள் தங்கள் உண்மையான வயதை விட மிகவும் இளமையாகத் தோற்றமளிப்பார்கள்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்கள் அணையாத சுடர் போன்றவர்கள். வாழ்க்கை மீதான பேரார்வம், சுதந்திர உணர்வு மற்றும் புதிய அனுபவங்களை தேடும் மனப்பான்மை இவர்களின் தனிச்சிறப்பு. அவர்கள் மாற்றங்களைப் பயப்பட மாட்டார்கள்; மாறாக, அவற்றை உற்சாகத்துடன் வரவேற்பார்கள்.

சாகசம், பயணம் மற்றும் புதிய தொடக்கங்கள் இவர்களுக்கு உயிர் போன்றவை. எத்தனை தடைகள் வந்தாலும், வாழ்க்கையை புதிதாக ஆரம்பிக்கத் தயாராக இருப்பார்கள். இந்த நேர்மறையான மனநிலையும், சுதந்திரமான சிந்தனையும் தான் அவர்களை மனதளவிலும் தோற்றத்திலும் என்றும் இளமையாக வைத்திருக்கிறது.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் எதிர்காலத்தை நோக்கும் தொலைநோக்குச் சிந்தனை கொண்டவர்கள். உலகத்தைப் பார்ப்பதில் அவர்கள் எப்போதும் ஒரு புத்துணர்ச்சியான பார்வையைக் கொண்டிருப்பார்கள். வழக்கத்திற்கு மாறான சிந்தனை, புதுமையான அணுகுமுறை ஆகியவை அவர்களின் அடையாளம்.

எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்கும் உட்படாமல், தங்கள் விதிமுறைகளின் படியே வாழ விரும்புவார்கள். இதன் காரணமாக மன அழுத்தம் குறைந்து, வாழ்க்கையில் சோர்வு அவர்களை எட்டாது. அவர்களின் தனித்துவமான ஆளுமையும், சிந்தனையும் அவர்களை மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமாகவும், தோற்றத்தில் பல நேரங்களில் தங்கள் வயதை விட 10 ஆண்டுகள் இளமையாகவும் காட்டுகிறது.

