இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் தினமும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில், நிதி, குடும்ப மற்றும் உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இன்று (08 பிப்ரவரி 2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை) பல்வேறு மாற்றங்கள் காணப்படும் என ஜோதிடர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். பிரச்சினைகளை உடனடியாக தீர்ப்பது முக்கியமாகும். மரியாதையான பேச்சு நல்ல மதிப்பை பெற்றுத்தரும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலத்தில் சிறிய சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு உற்சாகமான நாள் அமையும். ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்களில் கவனமாக முடிவெடுக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சிறிய பதற்றங்கள் உருவாகலாம்.
மிதுன ராசிக்காரர்கள் சில தடைகளை சந்தித்தாலும், அவை படிப்படியாக சரியாகும். குடும்ப விவகாரங்களை வெளியோரிடம் பகிர்வதை தவிர்க்க வேண்டும். வீட்டு பராமரிப்பிற்காக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய தொழில் யோசனைகள் உருவாகலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாள் அமையும். ஆரோக்கியமும் குடும்ப சூழலும் சிறப்பாக இருக்கும். பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி ராசிக்காரர்களின் புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். மனஅழுத்தங்கள் குறையும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தை கவனிப்பது அவசியமாகும்.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் பண விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சொத்து தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரக்கூடும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். எந்த வேலையிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது. முதலீடுகளில் அவசரம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் வருமானம் மற்றும் செலவுகளுக்கு இடையே சமநிலை பேண வேண்டும். வாகன வாங்கும் முயற்சிகள் நிறைவேறலாம். குடும்ப பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவார்கள்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும். தொழிலில் எடுத்த முடிவுகள் நல்ல பலன் தரும். தேவையற்ற கடன்களை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும்.
கும்ப ராசிக்காரர்கள் அலட்சியத்தை தவிர்த்து பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும். குடும்ப மூத்தோரின் ஆதரவு கிடைக்கும். தடைப்பட்ட பணிகள் நிறைவேறும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிக்க ஏற்ற நாள் அமையும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வணிக வளர்ச்சி மற்றும் சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது.
⚠️ கவனிக்க: (இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)